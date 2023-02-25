19FortyFive: Хантер Байден стал на шаг ближе к судебному разбирательству

Комитет по надзору палаты представителей США так и не получил от семьи Байден запрошенные финансовые документы, сообщает 19FortyFive. Сына и брата президента подозревают в связях с зарубежными правительствами, что, безусловно, не лишено политической мотивации, отмечает автор материала.

9 февраля комитет по надзору палаты представителей конгресса США запросил у брата и сына президента — Джеймса и Хантера Байденов — подробную финансовую отчётность семейного бизнеса по сделкам с зарубежными партнёрами на Украине и в Китае. Документы не были переданы в установленный срок и теперь Байдены оказались на шаг ближе к судебному разбирательству, сообщает 19FortyFive.

Комитету неизвестно, был ли Джо Байден осведомлён о сделках своих близких родственников и каков был характер этого взаимодействия, в результате которого Байдены заработали миллионы долларов. Республиканцы давно хотят привлечь Хантера Байдена к ответственности: ему припоминают тесные связи с украинской энергетической компанией Burisma, членом совета директоров которой он стал в 2014 году. Тогда его отец занимал пост вице-президента при администрации Барака Обамы и в числе прочего занимался выработкой внешнеполитического курса на украинском направлении.

«Хотя мы ещё не получили ответа от комитета, наше предложение обсудить способы, которыми мы можем быть полезны в деле достижения законных юридических целей, остаётся в силе», — цитирует издание слова адвоката Хантера Байдена Эбби Лоуэлл. Неясно, получит ли кто-либо из родственников президента повестку в суд, однако даже заинтересованные конгрессмены считают это крайней мерой. В демократическом лагере полагают, что этот процесс, за исключением некоторых разоблачающих доказательств, политически мотивирован и имеет единственную цель — испортить репутацию Джо Байдена в отместку за его предшественника, республиканца Дональда Трампа.

Ранее Демпартия потратила несколько лет и большие средства на расследование в отношении бывшего президента, которое во многом было направлено на подрыв его политических позиций. Иными словами, именно демократы задали «мстительный тон» в политической сфере Штатов последних лет. Но если копнуть ещё глубже, то можно вспомнить, что республиканцы начинали расследование в отношении Билла Клинтона. Сейчас у них была возможность перезагрузить отношения с политическими оппонентами, однако они, похоже, готовы продолжить «традицию», начав расследование в отношении Хантера Байдена, резюмирует 19FortyFive.