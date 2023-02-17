NTD: в Карелии появился сказочный город из ледовых скульптур

На берегу Онежского озера в Петрозаводске вырос сказочный город из ледовых скульптур. Как передаёт NTD, там проходит фестиваль, темой которого стали русские сказки, былины и легенды. Скульпторы со всей России создали 20 ледовых скульптур, среди которых Царевна Лебедь, Леший, Золотая Рыбка и Кощей Бессмертный. Каждую композицию дополняет художественная подсветка.

Сказочный город из ледовых скульптур вырос на берегу Онежского озера в Петрозаводске. В этом году тема фестиваля «Гиперборея» — «Там русский дух, там Русью пахнет».

Скульпторы вдохновлялись русскими сказками, былинами и легендами. Мастера съехались со всех уголков страны. Они создали 20 ледовых скульптур. Здесь и Царевна Лебедь, и Леший, и Золотая Рыбка, и Кощей Бессмертный. Каждую композицию дополняет художественная подсветка.

В этом году скульпторам помешала небольшая оттепель. Она повлияла на качество льда, но само исполнение не пострадало.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕТРОЗАВОДСКА: Это очень тонкая работа. Очень сложно, мне кажется, это делать. И, действительно, должны быть золотые руки, чтобы сделать такую красоту.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕТРОЗАВОДСКА: Мне очень понравился «Кощей Бессмертный, оберегающий свою смерть» — это ледяная скульптура, и Золотая Рыбка из Нижнего Тагила. Очень ажурная, объёмная и очень тонкая работа. В принципе, все работы очень достойные. Много красивых, много интересных. Каждая по-своему вызывает яркие эмоции.

Первое место в конкурсе заняла работа скульпторов из Нижнего Тагила под названием «В третий раз закинул он невод…». Гран-при фестиваля вручили команде мастеров из Санкт-Петербурга и Тюмени. Они авторы композиции, посвящённой Кощею Бессмертному.

Всего в фестивале участвовали 60 скульпторов из 22 городов и регионов России. Помимо ледовых фигур, мастера создали десять скульптур из снега.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2023 года.