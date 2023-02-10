Bloomberg: в ЕС предложили провести «ревизию» российских активов

Юридическая служба Евросоюза рекомендовала участникам блока установить точный объём замороженных средств, принадлежащих Москве. Предполагается, что после этого организация сможет потратить эти попавшие под санкции активы на «восстановление» Украины, сообщает Bloomberg.

Европейскому союзу следует потребовать от банков подробную информацию о величине замороженных российских активов, если он хочет потратить их на «восстановление» Украины. Такое мнение высказали юристы блока, пишет Bloomberg со ссылкой на документ организации.

По словам представителей юридической службы ЕС, законы блока позволят ему инвестировать заблокированный капитал и использовать вырученные средства для помощи Киеву. Но перед этим чиновники должны установить объёмы «иммобилизованных» средств, которые включают активы Центробанка России.

Чиновники рассчитывают, что таким образом им удастся найти на счетах порядка $258 млрд. Пока же страны ЕС сообщали о замороженных активах ЦБ РФ на сумму порядка €33,8 млрд ($36,4 млрд), но это значение всё ещё уточняется, обращает внимание Bloomberg.

«России также придётся заплатить за причинённые ею разрушения и внести свой вклад в восстановление Украины, — заявила на прошедшей накануне пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Поэтому мы с нашими партнёрами изучаем, как использовать государственные активы России на благо Украины».

В документе отмечается, что блоку следует работать над этой инициативой с «Большой семёркой» и международными партнёрами. Кроме того, по мнению юристов, финансовая целесообразность такого плана будет зависеть от суммы, хранящейся в центральных банках ЕС и коммерческих банках.