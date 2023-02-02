Business Insider: польские заключённые начнут платить за электричество
С 1 февраля польские заключённые будут платить за электроэнергию, если они используют дополнительное оборудование. Как пишет Business Insider, заключённые, получившие разрешение на использование в своей камере телевизора, чайника, стереосистемы или радио, будут платить 20 злотых в месяц. Министерство юстиции надеется таким образом собрать до 15,7 млн злотых в год. Заместитель министра юстиции Михал Вось уверен, что такие методы помогут подготовить тех, кто покидает тюрьму, к нормальной жизни в обществе.
«Заключённый, запрашивая дополнительное оборудование, в то же время соглашается внести плату. Если будет получено разрешение от директора тюрьмы и камера будет оснащена дополнительным электронным или электрическим оборудованием, каждый заключённый в этой камере будет платить фиксированную ежемесячную плату в связи с использованием этого оборудования, а полученные от этого средства будут перечислены на цели Фонда профессиональной активации заключённых и развития рабочих мест в тюрьмах, из которого финансируются производственные цеха в рамках программы «Работа для заключённых», — рассказало порталу министерство юстиции.
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