NTD: в Таиланде провели собственный чемпионат мира по футболу со слонами и школьниками

В Таиланде провели собственный чемпионат мира по футболу, однако участвовали в нём не только люди, но и слоны. Как передаёт NTD, животных разрисовали флагами национальных сборных разных стран, включая Францию, Аргентину, Марокко и Хорватию. Цель соревнований — привлечь туристов и вдохновить школьников больше заниматься спортом.

Собственный чемпионат мира по футболу провели в Таиланде. Правда, участвуют в нём не только люди, но и слоны.

Толстопятых разрисовали флагами национальных сборных разных стран, включая Францию, Аргентину, Марокко и Хорватию. 13 слонов сыграли со школьниками из провинции Аюттхая.

ИГРОК 1: Я первый раз играю в футбол со слонами. Когда мяч попадает в голову, это больно.

ИГРОК 2: Это весело. Много эмоций.

Поболеть за игроков пришли сотни зрителей.

ЗРИТЕЛЬ: Раньше не видел ничего подобного. Я не знал, что слоны могут играть в футбол.

Состязания организовал Дворец слонов Аюттхая. Их цель — привлечь туристов и вдохновить школьников больше заниматься спортом.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2022 года.