NTD: в Таиланде провели собственный чемпионат мира по футболу со слонами и школьниками

01:37
Вучич не исключил, что украинский кризис приведёт к самой тяжёлой зиме в истории
Президент Сербии Александр Вучич допустил, что украинский кризис продлится дольше года и следующая зима станет самой тяжёлой в истории человечества.
01:32
Лидеры стран Евросоюза обсудили использование замороженных российских активов для Украины
Лидеры стран Европейского союза обсудили возможность использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
01:27
Эллиот: наблюдать за Месси на чемпионате мира — привилегия
Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот высказался об игре нападающего Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2022.
01:22
Глава Евросовета: саммит ЕС утвердил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Европейского союза утвердили присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.
01:16
Главком ВСУ Залужный оценил частичную мобилизацию в России
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высоко оценил проведённую в России частичную мобилизацию.
01:13
Неста: всё ещё считаю Роналду одним из лучших игроков мира
Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
01:11
Глава Евросовета Мишель подтвердил согласование девятого пакета санкций против России
Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что Европейский союз согласовал девятый пакет санкций в отношении России, и объяснил задержку в достижении договорённости тем, что страны ЕС стремились «гарантировать мировую продовольственную безопасность».
01:06
Зеленский назвал возвращение к границам 1991 года условием завершения украинского кризиса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение к границам 1991 года является единственным способом завершения украинского конфликта.
01:00
Моравецкий: Польша и Литва предложили продлевать санкции ЕС в отношении России раз в год
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша и Литва выступили с предложением продлевать санкции Европейского союза против России раз в год, а не раз в полгода.
00:56
Валенсия: каждый игрок должен подражать Месси, он — стандарт
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2022.
00:54
Глава Евросовета: ЕС утвердил кредитную программу Украине на 2023 год на сумму €18 млрд
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Европейского союза утвердили макрофинансовую программу, предназначенную для Украины на 2023 год, в размере €18 млрд.
00:45
Моравецкий: новые санкции ЕС охватывают около 200 россиян и продукцию двойного назначения
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введённые в отношении России санкции Европейского союза расширены почти на 200 россиян, а также на продукцию двойного назначения.
00:44
Сантуш: ухожу из сборной Португалии с чистым сердцем
Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал свой уход из национальной команды.
00:41
Путин: размер пособия для беременных составит от половины до одного прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2023 года размер пособия для беременных увеличат, он составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.
00:29
Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия не будет присоединяться к введённым западными странами антироссийским санкциям до тех пор, пока собственные жизненные интересы страны не окажутся под угрозой.
00:28
Макрон пригласил на финал ЧМ-2022 Бензема и остальных травмированных игроков сборной Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на финал чемпионата мира — 2022 футболистов, которые не смогли принять участие в турнире из-за травм.
00:19
США и Африка запускают стратегическое партнёрство по продовольственной безопасности
Соединённые Штаты и ряд африканских стран приняли решение о запуске стратегического партнёрства по продовольственной безопасности.
00:14
Гимаев: Овечкин побьёт рекорд Гретцки, но вряд ли ему покорится отметка в 1000 шайб в НХЛ
Хоккейный эксперт Сергей Гимаев заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет забросить 1000 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.
00:13
В Калужской области произошла утечка аммиака в результате ДТП
В результате ДТП в Калужской области на трассе М-3 «Украина» произошла утечка аммиака, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
00:08
Вучич назвал драгоценной поддержку Сербии со стороны России и Китая в СБ ООН
Сербский лидер Александр Вучич заявил о ценности поддержки Сербии со стороны России и Китая в Совете Безопасности ООН.
00:03
В Техасе во время испытательного полёта разбился новейший американский истребитель F-35B
Новейший американский истребитель F-35B потерпел крушение во время испытательного полёта в штате Техас.
23:59
Нацархивы США опубликовали почти 13 тысяч документов об убийстве Кеннеди
Национальные архивы Соединённых Штатов обнародовали почти 13 тыс. документов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди.
23:58
Радченко: мне не жалко Марокко, они и так превзошли все ожидания на ЧМ-2022
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 между национальными командами Франции и Марокко.
23:54
В МВД заявили о возбуждении дела после наезда иномарки на людей на остановке в Москве
В пресс-службе столичного главка МВД заявили о возбуждении уголовного дела после наезда автомобиля на людей на остановке на юге Москвы.
23:45
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Генеральная Ассамблея ООН приняла большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
23:44
В Белом доме заявили, что не могут добиться исключения России из Совбеза ООН
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не видит возможности добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН.
23:42
Министр спорта Польши: назначение Марциняка на финал ЧМ — большой успех
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук прокомментировал назначение Шимона Марциняка обслуживать финал чемпионата мира — 2022.
23:34
Чехия подтвердила согласование Евросоюзом нового пакета санкций против России
Председательство Чехии в Совете ЕС в своих соцсетях подтвердило, что страны Европейского союза согласовали девятый пакет санкций против России.
23:28
Червиченко: надеюсь, Марокко обыграет хорватов в матче за третье место
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре сборной Марокко на чемпионате мира — 2022.
23:27
Иммунолог Жукалина рассказала, в каких случаях может возникнуть аллергия на ёлку
Евгения Жукалина, кандидат медицинских наук врач аллерголог-иммунолог лаборатории СИТИЛАБ, заявила, что аллергия на ель встречается очень редко.
23:26
Выставка «Дом и семья. Картины мирной жизни» откроется в Русском музее 16 декабря
Выставка «Дом и семья. Картины мирной жизни» пройдёт в Русском музее в Санкт-Петербурге с 16 декабря по 6 марта.
23:26
В Вологодской области построят три комплекса переработки отходов
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие инфраструктуры обращения с ТКО в регионе.
23:26
Диетолог Соломатина посоветовала не употреблять слишком горячие напитки
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление слишком горячих напитков может травмировать слизистую.
23:24
Командующий РВСН: ракетный полк в Бологом заступил на боевое дежурство с комплексом «Ярс»
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что ракетный полк в Бологовском соединении (Тверская область) заступил на боевое дежурство с комплексом «Ярс».
23:21
Сербия направит НАТО запрос на возвращение сербских силовиков в самопровозглашённое Косово
Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии заявил, что кабмин страны принял решение направить миссии НАТО запрос на возвращение сербских силовиков в самопровозглашённое Косово по резолюции Совбеза ООН № 1244.
23:17
Компания ДТЭК заявила о повреждении энергообъекта в одной из областей Украины
Украинская компания ДТЭК заявила о повреждении энергообъекта в одной из областей страны.
23:10
Бернарду Силва прокомментировал уход Сантуша с поста главного тренера
Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва отреагировал на уход главного тренера национальной команды Фернанду Сантуша со своего поста.
23:09
AFP: ЕС согласовал девятый пакет санкций в отношении России
Европейский союз согласовал девятый пакет антироссийских санкций.
23:02
Опубликовано видео продвижения российских войск в окрестностях Марьинки
Опубликовано видео продвижения 71-го полка под прикрытием Т-80БВ в окрестностях Марьинки в ДНР. Видео передал RT руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
23:02
Банк Мексики повысил ключевую ставку до рекордных 10,5%
Совет управляющих Банка Мексики повысил ключевую ставку, на этот раз на 50 базисных пунктов — до 10,5%.
22:59
Гвардиол: смогу рассказать детям, что защищался от Месси 90 минут
Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины.
22:54
Пентагон подтвердил расширение программы подготовки украинских военных
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил расширение программы подготовки украинских военных.
22:45
Адвокат выразил надежду, что кандидатуру Винника внесут в список на обмен с США
Адвокат Дэвид Риск выразил надежду, что кандидатуру его подзащитного Александра Винника внесут в список на обмен между Россией и США.
22:44
Нигматуллин: в будущем весь состав «Крыльев» и «Чертанова» может переехать в «Локо»
Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о потенциальном переходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».
22:40
В Москве предупредили об осложнении движения на дорогах из-за снегопада
Столичный Департамент транспорта предупредил об осложнении движения на дорогах Москвы из-за снегопада.
22:31
Newsweek: Украина может остаться без поддержки НАТО в критический момент
Украина может остаться без поддержки со стороны Североатлантического альянса в критический момент. Об этом говорится в статье обозревателя Кэтрин Фунг для Newsweek.
22:31
Талалаев: усилий Месси иногда хватает на то, чтобы совершить чудо
Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
22:22
Синоптик Леус заявил, что в Москве уже выпало 112% от обычной нормы осадков в декабре
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что московский декабрь перевыполнил норму осадков, уже выпало 112% от положенного по климатической норме.
22:18
Врач Гришина посоветовала не злоупотреблять блюдами с майонезом в Новый год
Врач-косметолог Мария Гришина рассказала о продуктах, которыми лучше не злоупотреблять за новогодним столом.
22:17
Профилактолог Токарев посоветовал соблюдать меры профилактики для защиты от ОРВИ и COVID-19
Главный профилактолог Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев дал советы по профилактике ОРВИ, гриппа и COVID-19.