NYT: возможная «заморозка» конфликта на Украине будет длиться до полугода
Хотя Москва, вероятно, и продолжит наносить удары по украинским войскам, военным базам, объектам инфраструктуры и электросетям, ожидается, что предстоящая зима приведёт к замедлению вооружённого противостояния сторон, пишет The New York Times. Зимняя «пауза» может длиться до полугода: дождь и размякший грунт к концу ноября усложнят возможности передвижения вооружённых сил двух стран. Затем, когда температура упадёт и земля замёрзнет, бронетехнике и грузовикам будут проще преодолевать те или иные расстояния. «Вы уже видите, что ненастная погода на Украине немного замедляет ход событий. Становится очень грязно, это затрудняет проведение крупномасштабных наступлений», — цитирует издание слова заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля.
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