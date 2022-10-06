Foreign Policy: «стратегия Кремля работает» — народы Центральной Европы протестуют против антироссийских санкций

В Болгарии, Словакии и Чехии уже очевидны последствия «энергетической войны Владимира Путина»: растёт инфляция, люди выходят на митинги, снижаются рейтинги политиков и распадаются правительства — такую причинно-следственную связь предлагает колумнист Foreign Policy. Политическая нестабильность в Центральной Европе прямо пропорциональна непопулярным мерам экономического регулирования и поддержки Украины, признаёт автор.

Несколько дней назад десятки тысяч людей заполнили знаменитую Вацлавскую площадь в Праге, требуя помощи от правительства в условиях энергетического кризиса. Народными волнениями пользуются «маргинальные и экстремистские» политические силы, призывающие прекратить поддержку Украины и начать переговоры о возобновлении поставок газа с Россией, сообщает Foreign Policy. Протесты — это признак того, что стратегия Кремля работает в странах Центральной Европы, пишет автор статьи, подчёркивая, что Россия и дальше будет использовать инструменты «энергетической войны». «Вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам» — эта цитата президента России отчётливо запомнилась европейским лидерам.

Риски политической нестабильности растут в Чехии и Словакии, а соответственно, поддержка Киева там может ослабнуть, поскольку Центральная и Восточная Европа являются наиболее уязвимыми регионами в силу их более низкого экономического развития и высокой зависимости от российских энергоресурсов: в прошлом году на российский газ приходилось 55% потребления в Чехии, 68% — в Словакии и 79% — в Болгарии. «Энергетическая война» идеально подходит для катализации политических беспорядков и способствует стремительному росту инфляции по всей Европе. Правительства изо всех сил пытаются наладить альтернативные поставки и опасаются наихудшего сценария — в котором Россия полностью перекроет газ во время зимнего отопительного сезона.

Несмотря на усилия Центральной Европы, переориентироваться на внутриевропейских операторов и поставщиков (Чехия приобрела новую платформу для сжиженного природного газа в Нидерландах, а Словакия открыла новую ветку газопровода в Польшу, куда газ должен поступать из Скандинавии) может быть недостаточно, предупреждает автор статьи. После атаки на нити «Северного потока» стало ясно, что Европа может остаться без российского газа. В результате прогнозы для региона выглядят неутешительно: нормирование потребления, остановки производств, двухзначная инфляция, глубокая рецессия и уязвимое в финансовом плане население (поскольку счета за электроэнергию удвоились) — такую картину рисуют эксперты, подчёркивая, что у правительств со временем может не остаться возможности помогать людям.

Прозападное правительство Болгарии уже стало жертвой внутренних волнений — премьер-министр Кирилл Петков был отстранён от должности, освободив место для «нелиберальных пророссийских партий», пишет Foreign Policy. В апреле Россия полностью отключила Болгарию от газоснабжения, и София, судя по всему, начинает сдаваться под давлением «Газпрома». В связи со скандалом из-за схемы государственной поддержки домохозяйств, столкнувшихся с растущими ценами, правящая коалиция Словакии распалась в начале сентября, власти утратили парламентское большинство, а инфляция в годовом выражении достигла 14%. Народ обеспокоен, что не сможет платить за отопление, и правительство теряет политические очки, тогда как популисты во главе с бывшим премьером Робертом Фицо настаивают на проведении досрочных выборов и прекращении поддержки Украины. Угроза, которую политик представляет для словацкой демократии и прозападной репутации страны, весьма ощутима, учитывая, что примерно половина населения Словакии дружественно настроена в отношении России, сообщает автор материала.

Тем временем чешские чиновники рассказывают населению о том, что Владимир Путин манипулирует энергоснабжением Европы, чтобы создать панику, и советуют одеваться потеплее. Коалиционное правительство Чешской Республики также начало чувствовать нарастающее напряжение, сентябрьские митинги стали для него неожиданностью, а эксперты отмечают, что идеальная почва для массового недовольства уже подготовлена. Процент чехов, живущих за чертой бедности, быстро растёт, а высокие цены на энергоносители подстегнули инфляцию до 17% в августе, при этом страна стала пристанищем для тысяч украинских беженцев. Праге удалось улучшить имидж перед лицом партнёров по ЕС и НАТО, с точки зрения поддержки Киева, но инфляция ещё весной стала причиной снижения рейтингов действующей власти, отмечает Foreign Policy. В силу исторических причин поддержка Москвы в Чехии ниже, чем в Словакии, и сейчас страна ждёт январские президентские выборы, на которых предварительно лидирует популист Андрей Бабиш.

Но не только популизм ждёт своего часа: «экстремистские» партии, выступающие против евролиберального истеблишмента, также могут начать набирать силу, занимать места в парламентах и даже внедрять свои «крайне правые, нелиберальные и пророссийские программы» в политику, подчёркивает автор статьи. «Здоровье чешской либеральной демократии — и её историческая роль в качестве оплота против натиска антилиберализма в Центральной и Восточной Европе зависят от способности правительства справиться с экономическими страхами… Для этого понадобится нечто большее, чем тёплая одежда» — этой цитатой Петра Гуасти, профессора Карлова университета в Праге, автор резюмирует материал.