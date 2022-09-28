NTD: в Камбоджу вернулись гонки на буйволах

В Камбодже после двух лет пандемии в рамках фестиваля, посвящённого умершим предкам, снова проходят зрелищные скачки на буйволах. Как передаёт NTD, головы животных украшены масками, а погонщики не забывают приветствовать восторженную публику. За первое место здесь никто не борется, поскольку цель скачек — развлечь зрителей.
Гонки, где победа не главное. В Камбодже после двух лет пандемии снова проходят зрелищные скачки на буйволах. Головы животных украшены масками, а погонщики не забывают приветствовать восторженную публику.
В соревнованиях участвуют и лошади. За первое место здесь никто не борется. Цель скачек — развлечь зрителей.
ЗРИТЕЛЬ:Пандемия отступила, и мы можем снова праздновать и наслаждаться скачками на буйволах и лошадях. Люди просто счастливы.
Гонки проходят рядом с буддийским храмом Вихеар Суор примерно в 50 километрах от столицы Камбоджи. Участвуют 60 буйволов и лошадей.
ЗРИТЕЛЬНИЦА: Я в восторге от того, что нахожусь здесь, наблюдаю за гонками и вижу много людей из разных провинций.
Забавные соревнования — часть традиционного фестиваля, посвящённого умершим предкам. В дни праздника люди ходят в храмы, а также подают пищу монахам.
УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ: Мы долго не проводили этот фестиваль, а теперь снова можем праздновать. Поэтому мы счастливы!
Фестиваль длится две недели. В это время в Вихеар Суор съезжаются туристы со всей страны. Считается, что участие в празднике приносит удачу и процветание.
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