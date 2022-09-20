Rzeczpospolita: вопрос давно закрыт — немецкий политик о репарационных претензиях Польши к Германии

По вопросу репараций позиция Германии предельно ясна: с юридической точки зрения вопрос закрыт, поэтому Берлин не намерен даже обсуждать эту тему с Варшавой, заявила госминистр МИД ФРГ по делам Европы Анна Люрманн. В интервью Rzeczpospolita она также опровергла обвинения Германии в попытках федерализации Европы и скудной помощи украинскому государству.

Госминистр МИД ФРГ по делам Европы Анна Люрманн совершенно не согласна с главой партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским, который уверен, что Германия намерена превратить ЕС в четвёртый рейх — инструмент господства в Европе. «Правда совершенно противоположна. Для нас ЕС — это мирный проект, который способствует сохранению свободы и демократии на европейском континенте», — заявила она Rzeczpospolita.

В интервью она напомнила, что Германия поддержала расширение ЕС в 2004 году, в ходе которого Польша обрела в нём членство. «...Я чувствовала, что мы объединяем то, что всегда должно было быть объединено. Ведь ЕС — это проект, который делает возможным защиту наших общих ценностей и оказание поддержки друг другу в рамках европейской солидарности», — напомнила политик.

У неё нет сомнений в том, что между Польшей и Германией впредь должны царить добрососедские отношения, нацеленные на укрепление всего ЕС. Для неё это приоритет, невзирая на сильные нападки польского премьер-минситра Матеуша Моравецкого в адрес Берлина. Более того, она обратила внимание на то, что между странами продолжается вполне нормальное сотрудничество, ведь польско-немецкие отношения остаются и всегда были очень глубокими. Германия является крупнейшим торговым партнёром Польши, а связи гражданских обществ обеих стран весьма крепки.

«Мы сотрудничаем во многих областях, когда речь заходит и об Украине. Германия по-прежнему находится под впечатлением поддержки, которую поляки оказали Украине и украинским беженцам», — подчеркнула она. Возможное членство Украины в ЕС в будущем Анна Люрманн обуславливает прогрессом украинской стороны в переговорах о вступлении. «Определённо ясно, что мы хотим видеть Украину в ЕС, мы дали ей перспективу членства, но это не может освободить украинцев от соответствия критериям вступления в наш союз. Однако мы намерены активно поддерживать Украину на этом пути», — объяснила политик. Одновременно она указала на то, что ЕС поддерживает Киев в процессе построения правового государства, институтов демократии, возрождения экономики и гражданского общества. «Однако я уверена, что украинцы будут достигать успеха, потому что они очень решительны», — добавила она.

Госминистр МИД ФРГ по делам Европы категорически отвергает критику Польши в плане немецкого бездействия на украинском направлении. Она подчёркивает, что Германия второй по величине донор гуманитарной помощи Украине. Более того, она передала 27 боевых машин Cheetah, гаубицы, большое количество оружия и системы ПВО. «Это очень много. Но всегда можно больше…», — констатировала она. Из её слов следует, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока будет существовать такая необходимость. «Для Германии изменение, произошедшее в нашей политике, имеет фундаментальное значение. Необходимо учитывать отправную точку. Мы впервые поставляем большое количество оружия в страну, которая находится в состоянии войны», — разъяснила она.

В интервью Анна Люрманн заявила, что немецкая сторона приняла к сведению позицию польского правительства по вопросам выплаты репараций за преступления Второй мировой войны. «Позиция Германии, однако, предельно ясна: с юридической точки зрения этот вопрос давным-давно закрыт. Польша также неоднократно представляла аналогичную позицию, последний раз в 2004 году…»,— напомнила политик. Она дала понять, что Берлин не намерен обсуждать этот вопрос с Варшавой. Одновременно он готов говорить о том, какие существуют пути сохранения памяти о преступлениях, совершённых немцами в Польше, и способствовать дальнейшему примирению между двумя народами в рамках польско-немецкого диалога на благо будущих поколений.