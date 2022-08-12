Полковник Макгрегор: созданные нами конфликты — это дойные коровы американского ВПК
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший советник министра обороны США, полковник в отставке: Слушайте, Джадж, они знают не понаслышке, что, если навесить на определенную страну ярлык «спонсора терроризма», с ней больше нельзя будет вести дела. То есть, если за Россией пытаются закрепить статус постоянного врага, или за Китаем или любой другой страной, самый быстрый способ сделать это – сказать: «вы спонсируете терроризм!». Тут дело скорее в желании сделать так, чтобы конфликт продолжался вечно и саботировать любые попытки достичь понимания, начать сотрудничать или решить вопрос дипломатическим путём. Я хочу сказать, что даже если вы начинаете войну, одно из основных ваших стремлений – сохранить пути диалога с вашим оппонентом, потому что в итоге вы хотите, чтобы война закончилась!
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