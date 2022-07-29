NTD: в Италии робот следит за здоровьем растений вместо ботаников

В итальянской Пизе робот, похожий на гигантское насекомое, выполняет рутинную работу вместо ботаников. Как передаёт NTD, он каждый день осматривает парк и следит за здоровьем растений. Робот также измеряет высоту деревьев и обхват их стволов. Каждые два часа «умный» аппарат возвращается на базу для замены батареи.

Этот робот, похожий на гигантское насекомое, каждый день осматривает парк в итальянской Пизе. Учёные наделили его искусственным интеллектом и оснастили датчиками и камерами. Теперь он выполняет рутинную работу вместо ботаников.

Задача робота — следить за здоровьем растений. Он также измеряет высоту деревьев и обхват их стволов. Каждые два часа «умный» аппарат возвращается на базу для замены батареи.

ФРАНКО АНДЖЕЛИНИ, сотрудник Пизанского университета: Такой робот свободно перемещается в лесу. Его ноги двигаются так же, как у животных. Поэтому он очень проворный и может ходить даже по неровной и пересечённой местности.

Робота можно запрограммировать, но он способен работать и автономно. Собранные сведения поступают к ботаникам. Они проводят исследования, после чего выкладывают результаты в общую базу данных. Она доступна для учёных всех европейских стран.

МАНОЛО ГАРАБИНИ, сотрудник Пизанского университета: Важно и то, что робот проверяет, где растениям причинён вред. Это могут делать животные, которые попали не в свою среду обитания. Например, кабаны могут испортить почву и повредить мелкие растения, что в будущем отразится на всей местной экосистеме.

Подобные роботы также облегчают труд исследователей моря. Аппараты можно погружать на глубину более тысячи метров. С помощью полученных данных учёные создают 3D-модели морского дна.

Дата выхода в эфир 27 июля 2022 года.