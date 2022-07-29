NTD: в Италии робот следит за здоровьем растений вместо ботаников

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Наговорил лишнего про Россию: польским властям пришлось усилить охрану Леха Валенсы Super Express
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В National Review подвергли критике отношение Зеленского к проблемам США
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует пренебрегать проблемами США, требуя от американцев дополнительной поддержки, говорится в статье обозревателя National Review Нейта Хохмана.
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Глава МИД ПМР заявил о важности миротворцев для Приднестровья
Сложившаяся на Украине ситуация подтреждает важность миротворцев для Приднестровья, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.
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МЧС: люди в хостеле на юго-востоке Москвы погибли из-за решёток на окнах
Люди в сгоревшем хостеле на юго-востоке Москвы погибли из-за наличия решёток на окнах, заявил врио начальника столичного ГУ МЧС Андрей Румянцев.
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В России за сутки потушили 32 лесных пожара
За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 32 природных пожара на площади 1799 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.
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Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию американских стран по Украине
Аргентина, Бразилия и Мексика отказались поддержать позицию американских стран по Украине, следует из принятой по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA) декларации.
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После пожара в хостеле на юго-востоке Москвы возбуждено дело
Уголовное дело заведено после пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова
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Бывший офицер разведки США обвинил Байдена в кризисе
Вина за кризис лежит на президенте США Джо Байдене, а не на российском лидере Владимире Путине, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
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Комиссия центрального аппарата МЧС России направлена к месту пожара в хостеле в Москве
Комиссия центрального аппарата МЧС России направлена на место пожара в хостеле на юго-востоке Москвы, в результате которого погибли восемь человек.
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Politico: в США внесут инициативу о признании России «спонсором терроризма»
Газета Politico со ссылкой на поступившую в её распоряжение копию документа пишет, что группа членов палаты представителей конгресса США намеревается внести на рассмотрение законопроект о признании России государством — «спонсором терроризма».
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Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы ликвидирован
Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы, в результате которого погибли восемь человек, потушен, сообщает МЧС России.
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Страны ОБСЕ запустили московский механизм по отношению к России
Представители 38 стран ОБСЕ задействовали в отношении России московский механизм, применяющийся при расследовании заявлений о нарушении государствами обязательств в рамках организации, сообщает МИД Франции.
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Восемь человек погибли при пожаре в многоэтажке на юго-востоке Москвы
Пожар произошёл в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы. Согласно предварительным данным экстренных служб, погибли восемь человек.
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Казахстанский «Кызылжар» вышел в третий раунд квалификации Лиги конференций
Казахстанский «Кызылжар» победил хорватский «Осиек» в ответном матче квалификации Лиги конференций.
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В Запорожской области рассказали об отражении атаки БПЛА ВСУ в Мелитополе
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что системы ПВО в Мелитополе отбили атаку БПЛА Украины.
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ПАОК и «Левски» не смогли выявить победителя во втором матче квалификации ЛК
Греческий ПАОК и «Левски» сыграли вничью во втором матче квалификации Лиги конференций.
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Батумский «Динамо» и «Лех» сыграли вничью во втором матче квалификации Лиги конференций
Батумский «Динамо» и «Лех» не смогли выявить победителя во втором матче квалификации Лиги конференций УЕФА.
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«Нефтчи» разгромил «Арис» во втором туре квалификации Лиги конференций
Азербайджанский «Нефтчи» одержал победу над «Арисом» во втором матче квалификации Лиги конференций УЕФА.
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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у японских островов Идзу
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у японских островов Идзу, сообщает Геологическая служба США (USGS).
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В США заявили об отсутствии планов по организации визита Зеленского в Вашингтон
Администрация США на данный момент не планирует организацию визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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В Курганскую область вернётся жара до +29 °С
В Курганскую область вернётся жара, местами будут грозы.
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В Севастополе продлили действие пятого класса пожароопасности
В Севастополе продолжает действовать пятый класс пожароопасности.
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Синоптик Леус прокомментировал «облако-воронку» над Финским заливом
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прокомментировал «облако-воронку» над Финским заливом.
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Фестиваль «Шостакович. XX век» пройдёт в Самарской области с 23 сентября по 2 октября
Музыкальный фестиваль «Шостакович. XX век» пройдёт в Самаре и Тольятти с 23 сентября по 2 октября.
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В Национальной ассоциации блогеров рассказали о числе блогеров-миллионников в России
Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек рассказала о числе блогеров в России.
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В Челябинской области проверят потенциально опасные для детей объекты
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить потенциально опасные для детей объекты.
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В школьных лагерях Подмосковья во вторую смену отдохнули 5 тысяч детей
В школьных лагерях Московской области завершается вторая смена. Работало 85 лагерей с дневным пребыванием.
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Фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдёт 2—4 сентября
Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдёт 2—4 сентября.
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В Крыму прокомментировали ситуацию на рынке труда
Заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Леонид Михалевский прокомментировал ситуацию на рынке труда в республике.
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Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал не гордиться поставками вооружения на Украину
Поставки вооружения Украине ведут к человеческим жертвам, страны не должны гордиться этим решением. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, глава Минэкономики Роберт Хабек.
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В «Аталанте» отреагировали на информацию об интересе «Торино» к Миранчуку
Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал информацию, что «Торино» сделал запрос по российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.
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В Кирове отметят День ВМФ
В воскресенье, 31 июля, в Кирове отметят День Военно-морского флота.
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Специалист по IT-безопасности Трухачёв заявил о росте числа фейковых сайтов российских театров
Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачёв заявил, что в Рунете отмечен аномально высокий темп регистрации новых мошеннических сайтов, имитирующих легитимные веб-ресурсы театров.
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Психотерапевт Крашкина рассказала о признаках эмоционального истощения
Ирина Крашкина, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук, член Российской профессиональной психотерапевтической лиги, рассказала о признаках эмоционального истощения.
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В Сочи начал работу музыкальный фестиваль Crescendo
В Сочи прошло открытие музыкального фестиваля Crescendo.
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В организации «Садоводы России» рассказали, как правильно ухаживать за дачными посадками
Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, как правильно ухаживать за дачными посадками.
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Госдеп предложил до $10 млн за информацию о российском бизнесмене Пригожине
Госдепартамент США предложил до $10 млн награды за информацию о российском предпринимателе Евгении Пригожине.
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The Spectator: Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России
Великобритания переплатила 5000% за импорт бельгийской электроэнергии из-за жары и сокращения поставок российского газа. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.
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Вучич сообщил, что в Сербии фактически ввели режим ЧП из-за мирового энергокризиса
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране до конца марта фактически введён режим ЧП из-за энергетического кризиса в мире.
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Агент Шомуродова сообщил, что футболист близок к уходу из «Ромы»
Агент Кахорм Муминов, представляющий интересы нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова, сообщил, что футболист не поехал с командой на сбор в Израиль и близок к уходу из римского клуба.
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Белый дом: Байден не обсуждал с Си Цзиньпином введение потолка цен на российскую нефть
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не поднимал вопрос о введении потолка цен на российскую нефть.
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Ринат Билялетдинов считает, что в «Локомотиве» найдётся замена Бека-Бека
Известный российский тренер Ринат Билялетдинов считает правильным решение «Локомотива» продать полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
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В ООН призвали власти КНДР воздержаться от агрессивной риторики на тему ядерного оружия
ООН выступает против риторики, содержащей посылы о возможности применения ядерного оружия. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя Генсека организации Фархан Хак.
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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения подростками могил в Воронеже
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения подростками могил в Воронеже.
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Мостовой: «Карагюмрюк» — хороший вариант для Оздоева
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о переходе экс-футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк».
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Дело о пожаре на Невской мануфактуре передали в суд
Уголовные дела в отношении гендиректора Невской мануфактуры Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича переданы в суд.
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Победители конкурса «Большая перемена» вернулись из экспедиции к Северному полюсу
Победители всероссийского конкурса «Большая перемена» вернулись в Мурманск после экспедиции к Северному полюсу.
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Спасатели предупредили о граде в Ленобласти в пятницу
В Ленинградской области ожидаются ливни и град в пятницу, 29 июля.
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Минобороны: более 26 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 26 тыс. человек.
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«Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании Оздоева
Футболист сборной России Магомед Оздоев официально перешёл в клуб турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк».
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Адвокат отметил улучшение состояния здоровья россиянина Бута в американской тюрьме
Состояние здоровья россиянина Виктора Бута, который находится в тюрьме в США, в последнее время улучшилось. Об этом сообщил его адвокат Стив Зиссу.