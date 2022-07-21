Politico: «слишком здоров» — глава ЦРУ развеял слухи о болезни Путина

На недавнем форуме по безопасности директор ЦРУ Уильям Бёрнс поставил под сомнение сообщения о том, что российский президент страдает от какого-то серьёзного заболевания. Кроме того, во время своего выступления он предостерёг Тегеран от военного сотрудничества с Москвой, передаёт Politico.

У Владимира Путина нет проблем со здоровьем. С таким заявлением на форуме по безопасности в Аспене выступил директор ЦРУ Уильям Бёрнс, тем самым поставив под сомнения бесконечные слухи о болезни российского президента, сообщает Politico.

«Насколько мы можем судить, он слишком здоров», — сказал глава Центрального разведывательного управления, комментируя физическое состояние российского лидера. Большая часть выступления бывшего дипломата, который дважды был послом США в Москве, была посвящена России и украинскому конфликту, отмечает издание.

Бёрнс подчеркнул, что его ремарка не является «формальным выводом разведки». Тем не менее, учитывая его позицию, комментарий директора ЦРУ может подорвать надежды противников Путина о «близкой гибели России», полагает Politico.

Издание обращает внимание, что незадолго до выступления Бёрнса Путин совершил редкий для него зарубежный визит. Он посетил Тегеран, где встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Иран и Россия наращивают своё сотрудничество, поскольку «сталкиваются с глобальным остракизмом». Более того, по утверждению американских властей, Тегеран планирует передать Москве «сотни боевых беспилотников», напоминает Politico.

Бёрнс дал понять, что иранцам следует пересмотреть любое решение о передаче дронов Путину. В то же время директор ЦРУ предположил, что желание России получить эти аппараты говорит о «слабости её собственного оборонного сектора», заключает издание.