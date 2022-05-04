WP: ЦРУ рассказало россиянам, как выйти с ним на связь

ЦРУ опубликовало в трёх социальных сетях инструкции на русском языке с рекомендациями россиянам, как контактировать с управлением и при этом не попасть на глаза российской контрразведке. В частности, они советуют не использовать домашний или рабочий компьютер, покупать премиум-версии VPN и заходить в интернет через особый браузер.

ЦРУ взяло на вооружение новый подход в вербовке агентов и добыче секретов, пишет The Washington Post. Центральное разведывательное управление США опубликовало инструкции для россиян, в которых сказано, как они могут сообщать американцам информацию, используя шифрованный доступ к сайту ведомства. Так ведомство рассчитывает получить больше секретной информации от людей, недовольных российскими властями.

Издание пишет, что россияне и прежде пытались выйти на контакт с ЦРУ, но приходить напрямую в американское посольство небезопасно. Поэтому США опубликовали в трёх соцсетях подробную инструкцию на русском языке, как использовать интернет-браузер Tor и VPN. С помощью этих механизмов, утверждают в ЦРУ, гораздо безопаснее общаться с ними, чем через обычное интернет-соединение.

«Не используйте для связи с нами ваш домашний или рабочий компьютер», — пишет в своей памятке ЦРУ. И VPN советуют выбирать тот, что не привязан к России, Китаю или другим странам, которые США считают «недружественными». Кроме того, в ведомстве отмечают, что VPN лучше платный, в премиум-версиях.

Как пишет автор статьи, ЦРУ часто имеет дело с недовольными гражданами и правительственными чиновниками, которые в обычное время нередко приходят в американские посольства, чтобы поделиться информацией. Но сейчас приходить в посольство в России стало опасно, и цифровые контакты тоже отслеживаются. Поэтому американские агенты в поиске вариантов, как они могли бы получить секреты от россиян так, чтобы тем не нужно было приходить в посольство.

При электронной заявке у желающего поделиться гостайной спросят его полное имя, страну, должность и степень доступа к интересующей агентство информации. При этом нет никакой гарантии, что передаваемая информация по-настоящему будет интересна ЦРУ, отмечается в статье.

По словам экспертов, раз ЦРУ озаботилось тем, чтобы облегчить доступ к себе всем желающим, значит, таких желающих много. В своём комментарии изданию офицер разведки в отставке Дэн Хоффман отметил, что российская контрразведка, судя по всему, теперь будет стараться вдвойне, чтобы найти тех, кто выдаёт государственные секреты.

Госдепартамент США недавно провёл онлайн-встречу в российской соцсети Telegram с Викторией Нуланд, и она набрала 2,3 млн реакций. Большинство из них были полны критики в адрес США, но это количество показывало, что россиянам в принципе интересно послушать американского чиновника, а также что такой канал коммуникации для них доступен.

Сообщения о том, что средства коммуникации с Россией нарушены, несколько преувеличены, говорит собеседник издания. Вот только в американской администрации понимают, что для полноценного общения им нужно использовать русский язык.

В США обнаружили, что россияне ищут возможности для обхода блокировок интернет-ресурсов. В марте спрос на сервисы VPN в России вырос почти в 27 раз. При этом некоторые соцсети продолжают работать, отмечает автор статьи. Прежде всего это связано с тем, что само государство не может заблокировать всё: у российских властей в этом вопросе возможностей меньше, чем у Китая, например. Но, возможно, это также попытка умиротворения россиян, которые и без того сталкиваются с множественными запретами в интернете, пишет The Washington Post.