«Простая реклассификация» — WP об увеличении сил реагирования НАТО до 300 тысяч

Издание полагает, что, так как увеличение сил быстрого реагирования НАТО предполагается в своих странах и будет опираться на существующий персонал, оно означает «простую реклассификацию существующих войск», пишет The Washington Post. При этом высокопоставленные европейские политики в области безопасности заявили, что их застигло врасплох заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о планах увеличить численность сил, находящихся в состоянии повышенной боевой готовности с 40 тыс. до более чем 300 тыс. военнослужащих в рамках «крупнейшей реорганизации коллективной обороны и сдерживания со времён холодной войны».

Однако к среде, когда лидеры НАТО собрались на саммит в Мадриде, столь масштабная мобилизация казалась «более устрашающей на бумаге, чем в реальности», и скорее стремлением, чем обязательством по защите Европы, пишет The Washington Post.

Объявление Столтенберга застало врасплох высших должностных лиц оборонных ведомств целого ряда стран — членов НАТО, заставив их задаться вопросом, какие силы, если таковые вообще имеются, входят в эту цифру — 300 тыс. Несколько высокопоставленных европейских политиков в сфере безопасности, которые беседовали с изданием на условиях анонимности, заявили, что их застали врасплох, не предупредив о плане расширения сил быстрого реагирования заранее.

«Может быть, это магия чисел?» — усомнился в инициативе один высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Высокопоставленный чиновник по вопросам обороны из одной из стран альянса рассказал, что с правительством его страны не проводились заблаговременные консультации относительно этой цифры. Чиновник задался вопросом, какие именно войска его страны учитываются в составе сил и включает ли эта цифра военнослужащих добровольной национальной гвардии, которые совмещают добровольческую деятельность с основной работой.

В среду, отвечая на пресс-конференции на вопрос о загадке отсутствующих военнослужащих, Столтенберг заявил, что «большинство» военнослужащих будут базироваться в своих странах и эти силы будут опираться на существующий персонал. То есть, как отмечает WP, в некотором смысле это означает «простую реклассификацию существующих войск», что делает их более доступными для быстрого развёртывания под командованием НАТО в случае необходимости.

«Конечно, как всегда, когда вы что-то делаете в рамках НАТО, это требует, чтобы союзники предоставили обещанные силы», — заявил генсек, не затрагивая напрямую вопрос о том, почему альянс, по всей видимости, ещё не просил об этом усилении некоторые страны.

По словам Столтенберга, он надеется, что расширенные силы, находящиеся в состоянии повышенной боевой готовности, будут доступны в следующем году.

Представитель Североатлантического альянса, пожелавший остаться анонимным, заявил, что конкретные цифры по странам-членам все ещё нуждаются в уточнении. И даже цифра 300 тыс. человек на данный момент является теоретической. «Концепция ещё не до конца проработана. Нам придётся приложить больше усилий для создания модели, прежде чем мы сможем определить, какими могут быть национальные обязательства», — приводит издание слова чиновника.

Впрочем, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт уже заявила, что её страна предоставит 15 тыс. военнослужащих — целую дивизию.

Существующие силы быстрого реагирования альянса должны быть готовы к развёртыванию в течение 15 дней. По плану Столтенберга, в случае необходимости часть из новых сил — 100 тыс. — будет приведена в боевую готовность в течение 10 дней, а остальные — в течение 30 дней.

«Очень важно, чтобы командные структуры были на месте», — заявил в среду в интервью премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, высоко оценив цель будущего расширения, однако уточнив, что многие детали ещё предстоит выяснить.

Как пишет WP, это не первый случай, когда Столтенберг объявляет цифры, которые имеют отношение скорее к символизму, нежели к реальности. Во время пребывания на посту президента США Дональда Трампа, генеральный секретарь представлял цифры расходов на оборону, рассчитанные таким образом, чтобы показать, насколько увеличились обязательства после вступления Трампа в должность в 2017 году, хотя на самом деле расходы НАТО начали расти после 2014 года. Это было призвано «потешить эго Трампа и позволить ему приписать себе заслуги в увеличении расходов на оборону». После его ухода с поста президента Столтенберг вновь стал озвучивать более полные и точные данные.