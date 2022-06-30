Politico: НАТО признало Россию «самой значительной и прямой угрозой»

Лидеры стран НАТО признали Россию главной угрозой безопасности в принятой на саммите в Мадриде стратегической концепции, передаёт Politico. В документе утверждается, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для неё угрозы, альянс готов сохранять каналы коммуникации с Москвой открытыми, несмотря на то, что больше не считает Россию партнёром.

Лидеры стран Североатлантического альянса приняли в среду в Мадриде новую Стратегическую концепцию НАТО, в которой Россия названа «самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе», сообщает Politico.

Издание называет недвусмысленное обозначение России в качестве угрозы в новой Стратегической концепции — определяющем стратегию альянса документе, принимаемом раз в десятилетие, — «официальным вердиктом» глав государств и правительств в отношении российской спецоперации на Украине.

Новая концепция НАТО также подтвердила политику открытых дверей — готовность альянса продолжать принимать в свой состав европейские демократии. В ходе пресс-конференции, объявляя о первых решениях, принятых на саммите в Мадриде, генеральный секретарь Йенс Столтенберг приветствовал «историческое решение» Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс.

Столтенберг приветствовал две скандинавские страны, которые во вторник получили официальное приглашение в альянс. По словам генсека, предстоящее расширение НАТО свидетельствует о том, что действия президента России Владимира Путина на Украине принесли обратный результат и Кремль потерпел неудачу в достижении своей цели — помешать альянсу принять новых членов.

«Решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО демонстрирует, что двери НАТО открыты. Это свидетельствует о том, что президенту Путину не удалось закрыть дверь НАТО. Дверь НАТО остаётся открытой. И это также демонстрирует, что мы уважаем суверенное право каждой страны выбирать свой путь», — заявил Столтенберг.

Впрочем, как отмечает Politico, основной целью России было не допустить вступления Украины в альянс. И, по крайней мере, на данный момент Москве удалось подавить любые стремления Киева присоединиться к НАТО.

Страны альянса во главе с США дали понять, что не хотят быть втянутыми в прямой конфликт с Россией. И хотя союзники настаивают на том, что теоретически Украина имеет полное право добиваться членства в альянсе, «нет никаких шансов, что страна сможет вступить в НАТО в ближайшее время, если вообще сможет». Издание связывает это с 5-й статьёй устава НАТО — положением о коллективной обороне, — которая означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов.

На пресс-конференции Столтенберг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский присоединился к обсуждениям на саммите по видеосвязи и что альянс обязался продолжать поддерживать Киев.

«Президент Зеленский ясно дал понять, что Украина рассчитывает на нашу постоянную поддержку. И наше послание ему было таким же ясным. Украина может рассчитывать на нас — так долго, как это потребуется», — добавил генсек.

По его словам, НАТО поможет Украине в модернизации вооружённых сил и продолжит «оказывать серьёзную военную и финансовую помощь». На саммите согласовали новый пакет военной и финансовой помощи, который включает в себя топливо, медицинские препараты, бронежилеты, оборудование для борьбы с минами и химическими и биологическими угрозами, а также сотни портативных систем защиты от беспилотников.

Как напоминает Politico, в предыдущей стратегической концепции, принятой в 2010 году, Россия была названа «стратегическим партнёром», а Китай не упоминался. В новой редакции Китай назван вызовом «интересам, безопасности и ценностям» членам альянса. При этом в документе сказано, что цель России состоит в том, чтобы дестабилизировать страны на востоке и юге от НАТО, а также помешать «укреплению союзников» на Крайнем Севере и свободе навигации через Северную Атлантику.

Тем не менее члены альянса отметили, что не заинтересованы во враждебных отношениях с Москвой. «НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Российской Федерации», — заявили лидеры, добавив, что «будут продолжать отвечать на российские угрозы и враждебные действия сплочённо и ответственно».

Лидеры стран-членов указали на намерение развивать ещё более мощное оборонительное присутствие на восточном фланге альянса, но заявили, что остаются открытыми для любых подвижек со стороны Москвы.

«Мы не можем считать Российскую Федерацию нашим партнёром. Однако мы по-прежнему готовы поддерживать открытые каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности», — приводит Politico отрывок из заявления членов НАТО.