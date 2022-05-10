ABC News: несмотря на все защитные меры, дикие животные продолжают представлять серьёзную угрозу для электросетей

23:45 «Фиорентина» обыграла «Рому» в матче Серии А «Фиорентина» одержала победу над «Ромой» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

23:38 В Вене под музыку с песнями провели шествие «Бессмертного полка» В Вене по случаю Дня Победы состоялся марш «Бессмертного полка», акция прошла по одному из самых протяженных маршрутов за все время проведения церемонии в австрийской столице

23:37 Бывший чемпион мира Дрозд назвал фаворита боя Мейвезер — Мур Экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал Флойда Мейвезера фаворитом выставочного боя против американца Дона Мура.

23:25 Псаки: Байден хотел бы посетить Украину, но пока не поедет Американский президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину с визитом, но пока не планирует. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

23:06 Клопп: трансфер Холанда из «Боруссии» в «Манчестер Сити» выводит футбол на новый уровень Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

23:04 Британское ТВ прервало Полянского, когда он показал опубликованное Зеленским фото с эмблемой СС Британский телеканал Sky News в срочном порядке завершил интервью с заместителем постпреда России при ООН Дмитрием Полянским. Как рассказал сам Полянский, это произошло сразу после того, как дипломат показал в эфире фотографию с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова», которую Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях по случаю 9 Мая.

22:52 Глава ЕК обсудила с Орбаном санкции против России и признала, что «нужна дальнейшая работа» Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, она назвала переговоры «полезными» для прояснения вопросов, связанных с санкциями против России. По словам чиновницы, «нужна дальнейшая работа».

22:37 Полянский: Москва получила свидетельства планов удара по России с территории Украины Документы, которые российские военные обнаружили в ходе спецоперации на Украине, свидетельствуют о существовании конкретных планов по нанесению удара по России с украинской территории, заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

22:36 Мостовой считает «Динамо» и «Спартак» фаворитами в полуфинальных матчах Кубка России Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о полуфинальных матчах Кубка России по футболу.

22:29 В Москве прошёл салют в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне В Москве сразу на нескольких площадках прошёл праздничный салют в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

22:22 Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу Американский президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу, сообщили в Белом доме.

22:19 Журова — о словах Кристиансена: он думает, что Степанову попросили так высказаться Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова норвежского биатлониста Ветле Шосты Кристиансена, который осудил олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Веронику Степанову за её выступление в Кремле.

22:06 Макрон: Франция и Германия желают «довести до конца переговоры» между Россией и Украиной Франция и Германия желают «довести до конца переговоры» между Россией и Украиной, рассказал французский президент Эммануэль Макрон.

22:03 Лещенко считает, что «Динамо» нужна своя объединяющая песня Народный артист России Лев Лещенко рассказал об идее написать песню для московского «Динамо» совместно с музыкантом Егором Кридом.

21:52 Глава Пентагона Остин обсудил с Резниковым новый пакет военной помощи Украине Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников обсудили новый пакет военной помощи. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

21:36 Егор Крид сообщил, что Лещенко предложил ему записать гимн «Динамо» Народный артист России Лев Лещенко предложил музыканту Егору Криду записать гимн для футбольного клуба «Динамо».

21:36 США вновь направят делегацию на Соломоновы Острова для обсуждения их договорённостей с КНР США планируют в сентябре провести с Соломоновыми Островами новый раунд переговоров по поводу их взаимодействия с Китаем в вопросах безопасности, рассказал координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.

21:24 Sky Sport: нападающий «Ливерпуля» Мане может продолжить карьеру в «Баварии» Мюнхенская «Бавария» заинтересована в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Садио Мане.

21:21 Китай запустил грузовой космический корабль к своей орбитальной станции Китайское космическое управление запустило грузовой корабль «Тяньчжоу-4», который должен состыковаться с китайской орбитальной станцией.

21:08 Павлюченкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира WTA в Риме Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.

20:57 Глава Абхазии Бжания поздравил Алана Гаглоева с победой на выборах президента Южной Осетии Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравление Алану Гаглоеву с победой на выборах президента Южной Осетии.

20:50 ITF утвердила решение о приостановке деятельности Федерации тенниса России Международная федерация тенниса (ITF) официально ратифицировала документ, приостанавливающий членство в организации Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации.

20:41 Военный историк назвал реваншизмом публикацию Зеленским фото военного с эмблемой СС Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Владимир Зеленский сопроводил пост о 9 Мая фотографией военного с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

20:26 РИА Новости: США запросили заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг КНДР Соединённые Штаты запросили проведение заседания Совбеза ООН 11 мая по поводу ситуации вокруг очередного ракетного пуска КНДР, сообщил РИА Новости источник в СБ.

20:20 Итальянский журналист: Холанд прошёл медицинский осмотр для перехода в «Манчестер Сити» Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прошёл медицинский осмотр перед переходом в «Манчестер Сити».

20:13 Минобороны сообщило об уничтожении до 400 украинских националистов ударами ВС России Российские войска нанесли удары по 318 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены до 400 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

20:04 Агент Джорджевича заявил, что Лука может продолжить карьеру в РПЛ Игорь Глушевич, агент нападающего датского «Вайле» Луки Джорджевича, рассказал, что его клиент в летнее трансферное окно может вернуться в Россию.

19:58 Тарпищев: успех Медведева на «Ролан Гаррос» будет зависеть от жеребьёвки Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы на успех россиянина Даниила Медведева на турнире «Ролан Гаррос».

19:49 Минобороны России заявило о перехвате украинских снарядов в районе ряда населённых пунктов Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные перехватили украинские снаряды в районе ряда населённых пунктов.

19:43 ВС России уничтожили катера с военными ВСУ, которые пытались высадиться на острове Змеиный Армия России уничтожила три бронированных украинских десантно-штурмовых катера с военными ВСУ, которые предприняли попытку захватить остров Змеиный, сообщил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

19:37 Сенатор Джабаров: публикации в соцсетях Зеленского и обеление нацизма на Украине связаны Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Владимир Зеленский сопроводил пост о 9 Мая фотографией военного с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

19:34 Российские военные ракетами «Оникс» уничтожили шесть украинских вертолётов под Одессой Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные ракетами «Оникс» уничтожили шесть украинских вертолётов под Одессой.

19:33 Минобороны: Вооружённые силы России сорвали попытку ВСУ захватить остров Змеиный Украинский Генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского и при содействии советников из США и Великобритании с 7 мая попытался провести крупную провокацию по захвату острова Змеиный, сообщило Министерство обороны России. ВСУ попытались высадить десант на остров, однако понесли большие потери.

19:32 Директор «Енисея»: игроки приложат все усилия для победы над «Спартаком» в Кубке России Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов оценил шансы команды на победу над «Спартаком» в полуфинальном матче Кубка России.

19:27 Быков отреагировал на перенос Евротура по хоккею из России в Швейцарию Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о переносе российских этапов Евротура по хоккею из России в Швейцарию на два года.

19:26 ВКС России поразили восемь складов боеприпасов и две РЛС ВСУ Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские ВКС высокоточными ракетами поразили восемь складов боеприпасов украинских войск и две РЛС обнаружения воздушных целей.

19:23 Силы ПВО России сбили украинский МиГ-29 над Северодонецком Средства ПВО России 9 мая сбили над Северодонецком украинский самолёт МиГ-29. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

19:23 Более 1 млн человек поучаствовали в шествии «Бессмертного полка» на Невском проспекте Более 1 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге в День Победы.

19:11 В ЛНР сообщили о взятии города Попасная под контроль Народной милиции Город Попасная находится под контролем сил Луганской Народной Республики, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

19:06 Анфиса Резцова — о словах Кристиансена: норвежцы нас боятся, мы самая сильная держава Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на слова норвежского биатлониста Ветле Шосты Кристиансена, который осудил лыжницу Веронику Степанову за её выступление в Кремле.

19:05 Украинские войска выпустили пять ракет из «Града» по Ясиноватой в ДНР Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные выпустили пять ракет из БМ-21 «Град» по Ясиноватой.

18:50 Военные США обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами В Пентагоне заявили, что американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами.

18:48 Ольховский считает, что Медведев сможет подойти к «Ролан Гаррос» в хорошей форме Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил шансы на успех второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции — 2022.

18:40 Глава МВД Польши «с пониманием» отнёсся к нападению на посла России Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский утверждает, что ему «понятны эмоции» людей, которые облили краской посла России Сергея Андреева, который пришёл возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

18:38 Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Риме Российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение итальянцу Джулио Цеппьери и вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме.

18:37 Кадыров рассказал об оставленном украинскими военными современном оружии в Попасной Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об оставленном украинскими военнослужащими современном оружии в Попасной.

18:30 Послы стран СНГ поздравили ветеранов антигитлеровской коалиции с Днём Победы Главы дипломатических миссий стран СНГ по случаю Дня Победы опубликовали статью, в которой выразили благодарность и уважение ветеранам армий антигитлеровской коалиции, которые сражались в годы Второй мировой войны.

18:28 Тарьей Бё высказался о присвоении воинских званий российским спортсменам Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё поделился мнением о церемонии награждения российских олимпийцев в Кремле на фоне ситуации на Украине.

18:24 Кудерметова не вышла во второй круг теннисного турнира WTA в Риме Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от Александры Саснович из Белоруссии в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.