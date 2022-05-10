Не только плохие погодные условия и растительность вызывают перебои с электроснабжением в США, передаёт ABC News. Существенную угрозу для линий электропередач представляют также дикие животные, из-за которых без электричества временами остаются тысячи домов.
Хотя неблагоприятные погодные условия и растительность могут повредить линии электропередачи, однако угрозу также представляют и перебои, вызванные дикими животными. Один из самых распространённых случаев, когда животные нарушают подачу электроэнергии домохозяйствам, — это проникновение в электроподстанции.
Такие представители животного мира, как белки, крысы, еноты и даже змеи, могут попасть в подстанцию. А это может привести к отключению от электричества тысяч домохозяйств, а также к ожогам и даже смерти животных от удара током.
Птицы также могут представлять существенную угрозу для электросетей в том случае, если несколько птиц прикоснутся к двум зарядам одновременно.
Иногда чтобы помешать птицам садиться на провода, (на линиях электропередачи. — ИноТВ) устанавливаются такие изолирующие элементы, как ограждающие приспособления и шипы.
Однако энергосбытовые компании всё ещё ищут дополнительные способы для решения вопросов изменения климата и проблем с дикими животными.
Британский телеканал Sky News в срочном порядке завершил интервью с заместителем постпреда России при ООН Дмитрием Полянским. Как рассказал сам Полянский, это произошло сразу после того, как дипломат показал в эфире фотографию с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова», которую Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях по случаю 9 Мая.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, она назвала переговоры «полезными» для прояснения вопросов, связанных с санкциями против России. По словам чиновницы, «нужна дальнейшая работа».
Документы, которые российские военные обнаружили в ходе спецоперации на Украине, свидетельствуют о существовании конкретных планов по нанесению удара по России с украинской территории, заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова норвежского биатлониста Ветле Шосты Кристиансена, который осудил олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Веронику Степанову за её выступление в Кремле.
США планируют в сентябре провести с Соломоновыми Островами новый раунд переговоров по поводу их взаимодействия с Китаем в вопросах безопасности, рассказал координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.
Российские войска нанесли удары по 318 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены до 400 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Армия России уничтожила три бронированных украинских десантно-штурмовых катера с военными ВСУ, которые предприняли попытку захватить остров Змеиный, сообщил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Владимир Зеленский сопроводил пост о 9 Мая фотографией военного с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».
Украинский Генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского и при содействии советников из США и Великобритании с 7 мая попытался провести крупную провокацию по захвату острова Змеиный, сообщило Министерство обороны России. ВСУ попытались высадить десант на остров, однако понесли большие потери.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские ВКС высокоточными ракетами поразили восемь складов боеприпасов украинских войск и две РЛС обнаружения воздушных целей.
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский утверждает, что ему «понятны эмоции» людей, которые облили краской посла России Сергея Андреева, который пришёл возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.
Главы дипломатических миссий стран СНГ по случаю Дня Победы опубликовали статью, в которой выразили благодарность и уважение ветеранам армий антигитлеровской коалиции, которые сражались в годы Второй мировой войны.