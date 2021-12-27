WSJ: вакцинация помогла Латинской Америке вернуться к практически нормальной жизни

По последним данным, лидером по вакцинации населения стала Латинская Америка, которая обошла и Северную Америку, и Европу, и Азию. В итоге там во много раз сократилась заболеваемость и смертность от коронавируса и многие страны смогли снять ограничения для населения и бизнеса, пишет The Wall Street Journal.

Латинская Америка раньше была горячей точкой на карте смертности от коронавируса, но теперь она обходит и США, и большую часть мира по темпам вакцинации, пишет The Wall Street Journal. Получилось это благодаря тому, что поставки вакцины стали проще, а чиновники сферы здравоохранения стремятся защитить свои страны от новых штаммов.

Как отмечает издание, в Латинской Америке больше всего используют китайские, европейские и американские вакцины. Так, вакцину получили 62% жителей Южной Америки, и это больше, чем доля привитых в Европе (60%), в Северной Америке (56%) и в Азии (54%). Только в Австралии этот показатель выше.

Такой успех случился, в частности, потому, что в принципе в Латинской Америке лучше относятся к вакцинам, там с успехом проводили кампании по вакцинации от жёлтой лихорадки.

На Латинскую Америку, где проживает лишь 8% населения всего мира, в середине 2021 года приходилась треть всех смертей от коронавируса. А в ноябре этот показатель упал до 8%, и всё благодаря кампании по вакцинации населения. Причём она проходит успешно как в богатых странах вроде Бразилии и Чили, так и в более бедных, таких как Сальвадор. Как говорят эксперты, именно поэтому число новых случаев не взлетело в регионе даже с появлением «омикрона». А в тех странах, где охват населения вакциной уже достаточно большой, делятся средством с соседями: например, Сальвадор отправил более 30 тыс. доз вакцины Гондурасу.

В результате, благодаря вакцинации, правительства разных стран смогли ослабить ограничения на передвижения и на работу бизнеса. Так, Бразилия, на которую приходится второе место в мире по числу смертей от пандемии после США, сейчас практически вернулась к нормальному положению вещей. На сегодняшний день около 80% населения Бразилии получили хотя бы одну дозу вакцины, 66% — две, а более 10% сделали ревакцинацию.

В Колумбии, например, больше половины населения прошли полную вакцинацию, причём там прививают и детей от 3 лет. И если в июне там фиксировали по 30 тыс. новых случаев в день, то теперь — в районе 2 тыс. Там разработали свои меры для охвата населения: пункты вакцинации расположены на остановках общественного транспорта и фуникулёров, а также у футбольных стадионов. Там требуют у футбольных фанатов, которые хотят посмотреть игру местной команды, сертификаты о вакцинации.

Впрочем, праздновать победу ещё рано, отмечает автор статьи: в Европе и США распространяется штамм «омикрон», а впереди праздники, которые обычно сопровождаются семейными встречами. И не все страны смогли в одинаковой мере провести кампанию по вакцинации. Например, в Гватемале удалось первую дозу вакцины ввести только третьей части населения. И Мексика отстаёт от других стран Латинской Америки по темпам вакцинации, отмечает The Wall Street Journal.