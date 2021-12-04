Генпрокурор Миссури: администрация Байдена использует COVID, чтобы построить авторитарный режим

Коалиция штатов во главе с Миссури выиграла иск против администрации Байдена, добившись отмены федерального требования об обязательной вакцинации работников медицины, передаёт Fox News. По мнению генпрокурора Миссури Эрика Шмитта, для Байдена и его ставленников важны не научные данные, а возможность сосредоточить в своих руках побольше власти.

Сегодня с нами Эрик Шмитт — один из немногих, кто предпринимает активные шаги, чтобы это остановить. Он занимает должность генерального прокурора штата Миссури. Миссури возглавляет коалицию штатов, только что добившихся постановления суда против введённой Джо Байденом обязательной вакцинации работников здравоохранения. Господин генпрокурор, большое спасибо, что нашли для нас время. Я вам признателен, опять-таки, потому, что вы — один из столь немногочисленных должностных лиц, отстаивающих интересы граждан нашей страны. Скажите нам, как обстоят дела с вашей борьбой за отмену обязательной вакцинации?



ЭРИК ШМИТТ, генпрокурор штата Миссури: Послушайте, в вашем монологе вы выразились очень точно: факты, наука, данные никогда не были здесь главным, речь идёт о сосредоточении власти и контроля. И они хотят применять эту власть и контроль. Если бы левым дали волю, то лорд Фаучи в своей чёрной водолазке и твидовом пиджаке диктовал бы нам, как жить. Но, к счастью, это всё ещё Америка. Мы должны давать отпор. Потому что… не знаю, как вы, Такер, а я не хочу жить в каком-нибудь футуристическом антиутопическом государстве с биомедицинской полицией.



Америка была самой свободной страной в истории мира, потому что мы верим в права индивида. Мы верим, что, когда власть рассредоточена, это позволяет людям воплощать свои мечты.



Почему эти иски так важны? Только на этой неделе мы возглавляли коалицию из десяти штатов, одержавшую победу над Джо Байденом, над его федеральным требованием об обязательной вакцинации работников здравоохранения. Ни Конституция, ни другие законы не дают таких полномочий! Они сами это придумывают на ходу, поэтому мы обращаемся в суд и побеждаем! Потому что, по моему мнению, на кону будущее этой страны. Кто мы? Кем мы всегда были? Какой страной мы будем? И мы должны давать отпор по всем фронтам, каждый день.



Вот вы генпрокурор крупного американского штата… Каким образом Рошель Валенски, явно не справляющаяся с обязанностями главы Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)… При ней умерло больше людей, чем при прежнем директоре CDC, так что её несостоятельность бесспорна! Каким образом у неё оказались полномочия по слежке за американскими гражданами? Прямо как у разведывательных ведомств! Я совершенно сбит с толку!



ЭРИК ШМИТТ: Послушайте, я думаю, нам надо понять, что левые упрямо добиваются авторитарной власти. Хорошая новость в том, что наши основатели были хорошими знатоками человеческой природы, они видели, как различные тираны, диктаторы и авторитарные режимы в истории сосредотачивали в своих руках власть. Поэтому они и придумали систему с разделением властей, сдержками и противовесами, федерализмом. Так? То есть это рассредоточение власти, чтобы у индивидов были права и возможность следовать за своей мечтой, стремиться к счастью.



Не такой сейчас Америку видят левые. Они верят в командование и контроль. Так что мы не ведём споров о том, какими, например, должны быть налоги или… Знаете, традиционные политические споры.



Да. Именно так.



ЭРИК ШМИТТ: У нас здесь, Такер, большой спор о том, кто мы, на что будет похожа эта страна при следующем поколении. Да и прямо сейчас. Потому что вы показывали видео из Австралии… Послушайте, в некоторых частях мира сейчас людей арестовывают за неношение маски в парке! Это же бред! И так Америку видят левые. Так что мы должны давать отпор. И мы как республиканцы, как консерваторы, должны бороться против таких вещей и вновь заявлять о своих правах. Американцы хотят вернуть себе Америку!



Да!



ЭРИК ШМИТТ: Они хотят жить по-прежнему. И это в их силах! Но мы должны остановить это лицемерие и эти попытки элиты диктовать нам со своей высоты, можно ли нам сегодня идти на работу, можно ли выходить из дома, что нам надевать на лицо. Это не по-американски!



Да, никаких масок.



ЭРИК ШМИТТ: И вот почему эти судебные баталии так важны.



Правильно. У Рошель Валенски нет никакого права шпионить за вами как за американским гражданином. Точка. И мы все должны делать всё, что в наших силах, чтобы этому сопротивляться. Я вам признателен. Господин генпрокурор, спасибо! С нами был Эрик Шмитт из Миссури.



ЭРИК ШМИТТ: Спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 02 декабря 2021 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).