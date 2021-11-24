Наборы для самозаражения и встречи с больными друзьями — TVE рассказал, как в Голландии и Италии пытаются избежать вакцинации

Введение ковидных паспортов и ограничений для непривитых граждан в Италии и Нидерландах не убеждает некоторых противников вакцинации привиться, а временами провоцирует их на противоположные действия, передаёт TVE. Так, в Нидерландах сейчас проводится расследование по веб-сайту, на котором продавались наборы для заражения COVID-19. А в Италии группа молодых людей оказалась в больнице, после того как добровольно заразилась коронавирусом от своих больных друзей.

МАРТА КАРАСО, корреспондент TVE в Брюсселе: Акции протеста, которые прошли в эти выходные в различных городах Европы, показали, что обязательная вакцинация и ограничения могут не справиться с задачей убедить наиболее скептически настроенных граждан (пройти вакцинацию. — ИноТВ). Более того, они могут даже спровоцировать противоположную реакцию.



В Нидерландах правительству стоило лишь пригрозить тем, что оно будет выдавать ковидные паспорта лишь тем, кто прошёл вакцинацию или переболел этой болезнью, как тут же возникла инициатива, которая вполне может оказаться опасной. В сети на одном из сайтов начали рекламировать наборы стоимостью чуть более 30 евро, позволяющие заразиться коронавирусом.



Инспекция по вопросах здравоохранения и заботы о молодёжи выступила с призывом, чтобы никто намеренно не заражал себя: это опасно и таит риски для других людей. Затем эта веб-страница исчезла. Сейчас проводится расследование, которое пытается выяснить, продавали ли они этот материал или это была шутка.



БЕГОНЬЯ АЛЕГРИЯ, корреспондент TVE в Риме: В Италии полиция сейчас расследует случай с молодыми людьми, которые попали в больницу с коронавирусом, после того как они добровольно им заразились, встретившись с уже заражёнными друзьями. Таким образом они могли бы получить ковидный паспорт, не проходя вакцинации.



Тревогу забили врачи, столкнувшиеся с тем, что в отделениях интенсивной терапии становится всё больше молодых пациентов. Медики жалуются на то, что в социальных сетях распространяются фейковые новости, в которых утверждается, что COVID не опасен для молодёжи.



Это расследование проходит на севере Италии, где вакцинированных меньше среднего по стране, а заражений гораздо больше среднего.



Дата выхода в эфир 23 ноября 2021 года.