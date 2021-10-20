Le Monde: в Париже появилась муниципальная полиция — будет следить за спокойствием и чистотой

Мэрия Парижа представила первый выпуск муниципальной полиции, которая будет обеспечивать безопасность, следить за чистотой улиц и ловить нарушителей спокойствия местных жителей, пишет Le Monde. Администрация города намерена расширить штат нового формирования и развернуть его во всех округах столицы в ходе подготовки к Олимпиаде-2024.

В понедельник после нескольких лет обсуждений мэр Парижа Анн Идальго во время официальной церемонии представила первый выпуск муниципальной полиции, сообщает Le Monde. Перед вручением дипломов глава столичной администрации подчеркнула «исторический» характер этого «достижения». По её словам, новое формирование будет окончательно развёрнуто и «готово принять весь мир во время Олимпийских игр 2024 года».

Как рассказывает издание, со вторника муниципальных полицейских распределят по 20 округам. Заместитель мэра по вопросам безопасности Николя Нордман перечислил четыре задачи, которые они будут выполнять: «защищать пешеходов», «обеспечивать безопасность улиц», «пресекать нарушение спокойствия местных жителей» и «следить за чистотой в городе». В первом выпуске должно было быть 210, но до конца дошли только 154 человека — как считает Нордман, из-за коронакризиса во время обучения. Большинство полицейских раньше работало в службе безопасности города.

Мэр Парижа также объявила о создании комитета по этике муниципальной полиции, который поможет улучшить отношения между полицейскими и жителями, а также установить между ними «доверительные отношения». Кроме того, отчитываться о действиях новой полиции будет созданный для этого центр мониторинга общественного спокойствия.

Не все избранники народа поддержали инициативу мэра-социалиста, отмечается в статье. Член Совета Парижа от партии «Непокорённая Франция» Даниэль Симонне обеспокоена «путаницей в ролях» национальной и муниципальной полиции. В связи с этим Нордман указывает на «взаимодополняемость» этих двух служб. «Национальная полиция занимается поддержанием общественного порядка, в то время как мы займёмся поддержанием должного порядка», — пояснил Кристиан Бормиан, главный старший капрал нового корпуса административных работников.

Ещё одна тема для обсуждений — сколько средств выделил город сотрудникам нового подразделения полиции. По словам главы группы «Экологи Парижа» Фатуматы Коне, «154 муниципальных полицейских в масштабе города — это семечки». Она настаивает, что нужно увеличить финансирование, чтобы новое формирование стало эффективным. Некоторые полицейские указывают на «недостаточную привлекательность» новых должностей: так, инспектор по безопасности Парижа на условиях анонимности рассказал газете, что «в Каннах муниципальный полицейский получает в два раза больше и для него с семьёй снимают жильё». Депутат от республиканцев Брижитт Кустер добавляет, что условия оплаты труда парижских полицейских не соответствуют опасности, которой они подвергаются. В то же время многие представители правых партий высказали сожаление, что новому подразделению не положено иметь травматическое оружие.

На этой неделе мэрия Парижа откроет конкурс на 400 должностей в муниципальной полиции среди сотрудников служб безопасности города, пишет в заключение Le Monde. Их обучением займётся новая столичная школа, о создании которой в понедельник объявила Анн Идальго. До 2026 года мэрия надеется получить 5 тыс. сотрудников служб безопасности, в том числе 3400 муниципальных полицейских.