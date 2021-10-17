RFI: в России начинается перепись населения на фоне кризиса и пандемии
В России стартовала перепись населения, сообщает RFI. Это будет третья перепись после развала Советского Союза, отмечает автор статьи. При этом сейчас страна переживает демографический кризис.
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