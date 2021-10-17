RFI: в России начинается перепись населения на фоне кризиса и пандемии

В России стартует перепись населения, которая проходит обычно раз в десять лет. Но в этот раз она пришлась на время экономической стагнации, пандемии и цикла падения рождаемости, отмечает RFI.

В России стартовала перепись населения, сообщает RFI. Это будет третья перепись после развала Советского Союза, отмечает автор статьи. При этом сейчас страна переживает демографический кризис.

В прошлый раз перепись населения проводили в 2010 году. Собранные в этот раз данные будут тщательно проанализированы, учитывая то, какую обеспокоенность вызывает у властей сокращение численности россиян.

По словам автора статьи, Россия теряет несколько сотен тысяч человек в год, и даже миграционные потоки из стран бывшего СССР не в состоянии восполнить недостачу. По оценке ООН, к концу века численность населения России, которое сейчас составляет около 140 млн жителей, может упасть менее чем до 100 млн.

Связано это прежде всего со спадом рождаемости после распада СССР. Тот провал ощущается и сейчас, через 30 лет, поскольку то поколение как раз находится в детородном возрасте. Второй фактор — неуверенность в завтрашнем дне, связанная со стагнацией экономики страны. Плюс влияние пандемии.

Такой спад мог бы сгладить поток мигрантов из бывших советских стран, но Россия уже не так привлекательна для них, как прежде, из-за падения рубля и ослабления экономики, пишет RFI.