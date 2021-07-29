Neue Zürcher Zeitung: подводные интернет-кабели стали волоском, на котором висит будущее Европы

Войны будущего будут вестись в том числе и за подводные кабели, так как это критически важная для функционирования государства подводная инфраструктура, сообщает Neue Zürcher Zeitung. И Европе нужно срочно закрывать этот «открытый фланг», так как пока она мало что может противопоставить на нём Китаю и России. Эти линии передачи данных всё больше походят на волосок, на котором «в цифровую эпоху висит будущее» европейского континента, предостерегает автор статьи Оливер Рофос.

Чем быстрее развиваются цифровые технологии, тем в большую зависимость люди попадают от толстых подводных кабелей, которые передают данные между континентами и странами, пишет Neue Zürcher Zeitung. Таких телекоммуникационных линий в мире уже 400 и их суммарная длина составляет 1,3 млн км, рассказывает автор статьи Оливер Ролофс.

И как и в случае с борьбой за контроль над космосом эта подводная инфраструктура попала в фокус внимания крупных держав и технологических предприятий. Международные IT-концерны, главным образом из США, наращивают своё влияние в этой сфере, а Россия и Китай всё агрессивнее борются за контроль над этими коммуникациями, из-за чего Европа может оказаться «зажатой между двух фронтов», предостерегает швейцарское издание.

Неспособность ЕС защитить свои подводные кабели ставит под угрозу её роль глобального игрока, а также лишает возможности обезопасить критически важные для неё объекты инфраструктуры. Подключившись к линиям передачи данных, Китай и Россия могут заполучить доступ к ценной информации, а оборвав их, замедлить коммуникацию США с их союзниками по НАТО. Поэтому альянсу нужно защитить эту инфраструктуру, но в отличие от времён холодной войны у него всего несколько фрегатов, способных охотиться на подводные лодки. Также на вооружении не хватает субмарин, которые могли бы чинить кабели на большой глубине. Китай же и Россия, напротив, усилили свои ВМС для проведения подобного рода операций.

Впрочем, НАТО уже начало закрывать этот «открытый фланг», продолжает Ролофс. Недавно был создан новый военно-морской штаб для охраны Атлантического океана. Но для того чтобы обеспечить безопасность не только на бумаге, необходим флот. В связи с этим британские ВМС объявили, что собираются построить корабль, специализирующийся конкретно на защите подводной инфраструктуры. Неплохое начало, но этого вряд ли будет достаточно. Другие партнёры по НАТО, например Германия, также должны помогать. И необходимо действовать как можно скорее, ведь к 2025 году будет протянуто ещё 45 таких кабелей. На фоне развития облачных технологий и сетей 5G спрос на данные растёт по всему миру, отмечает Neue Zürcher Zeitung.

Наряду с угрозой саботажа на первый план выходит и вопрос контроля над линиями передачи данных. По имеющимся подсчётам, в 2019-м Китай был отправной точкой прокладки, владельцем или поставщиком 11,4% подводных кабелей во всём мире. В период с 2025 по 2030 годы эта доля может увеличиться до 20%. В то же время американские технологические гиганты инвестируют деньги в прокладку десятков новых маршрутов.

Борьба в этой сфере с монополией США, которым и так уже принадлежит больше половины мировой инфраструктуры, станет большим вызовом для европейских политиков и предприятий. Но новым участникам будет не так уж и просто вступить в эту геополитически сложную игру. Ярче всего это показывает пример проекта Caucasus Online — кабеля, который соединяет Кавказ с Европой в обход России. Недавно его купила компания NEQSOL, для того чтобы провести ремонт и подключить линию к независимой от Китая и России оптоволоконной сети Digital Silk Way. Но, несмотря на вмешательство Европы, в Грузии проект «погряз в болоте политических интриг» и был национализирован правительством в Тбилиси. Предположительно под давлением Москвы, отмечает издание.

Так что в будущем войны будут вестись в том числе и за подводные кабели, заключает Ролофс. И Европе нужно вооружаться, так как пока она мало что может противопоставить Китаю и России: «Чем длиннее безопасные кабели, тем больше они походят на волосок, на котором в цифровую эпоху висит будущее нашего континента».