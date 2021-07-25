France 24: «шантаж и авторитаризм» — во Франции прошли новые демонстрации против обязательной вакцинации

В крупнейших французских городах вновь прошли акции протеста против принуждения населения к вакцинации — на улицы вышли более 160 тысяч человек различного социального положения, передаёт France 24. Участники критикуют правительство за раскол общества, авторитарные действия и шантаж медработников, многие из которых не хотят прививаться и ради этого готовы оставить профессию.

Их лозунг — сохранить за собой свободу делать вакцину или нет. В толпе на площади Трокадеро собрались представители всех социальных групп: неизвестные лица, семьи, сторонники Национального собрания или «жёлтые жилеты».

ФРАНЦУЗ: Я сам подумывал о том, чтобы привиться, но тон, манера и точка зрения нашего президента, требование в такой форме и с такими ограничениями меня разубедили.

ФРАНЦУЖЕНКА: На самом деле они (правительство. — ИноТВ) нас разъединяют. Будут привитые и непривитые.

Для многих последней каплей стало расширение применения санитарного пропуска на общественные места. Эти отец и сын вышли на улицы впервые.

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Это авторитарная политика, которую проводят марш-броском.

Среди протестующих — множество медработников, как здесь, в Страсбурге. Они заявляют, что своей обязательной вакцинацией (для медработников. — ИноТВ) правительство их предало.

МЕДСЕСТРА: Я работала в ковидной реанимации. Я отдавала всю себя, своё время, свою энергию. Психологически это было очень тяжело. А теперь нам навязывают вакцину.

Некоторые медработники утверждают, что не поддадутся тому, что они называют шантажом.

ДРУГАЯ МЕДСЕСТРА: Я дойду вплоть до увольнения, до отстранения от работы. Тем хуже. Я больше не буду медсестрой, но это неважно. Я буду держаться до конца.

Сегодня во Франции более 160 тысяч человек вышли на улицы крупных городов, как здесь, в Монпелье. Часто их объединяет общее скептическое настроение.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: На самом деле сейчас пытаются сделать обязательной штуку, которую создали в этом году против болезни, которой два года назад не существовало. Так что давайте перестанем торопиться! Перестанем торопиться, немного подождём…

Днём в Париже и Марселе по краям процессии произошло несколько столкновений, во время которых стражи правопорядка применили слезоточивый газ.