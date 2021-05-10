NI: США не готовы к большой войне — но продолжают инвестировать в решение внутренних проблем

Несмотря на то, что вооружённые силы США не обладают ни достаточной численностью, ни оснащением для успешного отпора основным конкурентам, власти страны предпочитают вкладывать деньги в решение внутренних проблем, пишет The National Interest. По мнению журнала, такой подход чреват большими неприятностями, учитывая, что в то время как частный сектор сможет прожить и без поддержки государства, армия без федеральной помощи неспособна эффективно выполнять свои задачи.

Считает ли администрация президента США Джо Байдена и демократическое большинство в конгрессе, что основные соперники Америки будут ждать, пока Вашингтон закончит решать свои внутренние проблемы и займётся приведением в порядок своих вооружённых сил, которые сумеют отстоять её интересы? Если проследить за денежными потоками, то складывается впечатление, что США считают именно так, пишет The National Interest.

Администрация Байдена предложила увеличить расходы на оборону на 1,7% в 2022 году, однако эта сумма недостаточна для того, чтобы перекрыть текущую инфляцию. При этом Вашингтон намеревается увеличить расходы на внутренние цели на 16%. Этот прирост наложится на почти $3 трлн новых расходов, призванных скомпенсировать траты в ходе пандемии коронавируса.

При этом в ближайшие недели американские политики собираются обсудить целевое использование, по меньшей мере, ещё $2 трлн. Американский план занятости и Американский семейный план «одарят» население детскими садами, оплачиваемыми отпусками по семейным обстоятельствам, бесплатным высшим образованием, субсидиями на медстраховку, электрическими школьными автобусами и так далее. За всё это заплатит федеральное правительство (иными словами, американские налогоплательщики). На внутренние программы выделяется много денег, однако очень мало средств идёт на борьбу с весьма реальными внешними угрозами, которые потенциально могут уничтожить Америку.

Левые, продолжает The National Interest, любят говорить о «демилитаризации» внешней политики США. Возможно, они считают, что дипломатическая изворотливость позволит им выиграть время, необходимое для подготовки к войне, а в случае необходимости США и их союзники получат шанс на ревашн, если сначала события будут развиваться не так, как им хотелось бы.

Конечно, когда речь заходит о войне между странами, никто не мыслит категориями «второе место из трёх». Если, например, Китай и США начнут войну из-за Тайваня, и Китай одержит в ней победу, то Пекин вряд ли даст Вашингтону время на передышку, а затем начнёт второй раунд. То же самое можно сказать и о конфликте США с Ираном в случае, если последний нападёт на Израиль, или же о конфликте с Россией, если Москва решит отрезать прибалтийских союзников Америки от остальной Европы.

«Ты либо готов к войне, либо нет. И если ты не готов, то нет никаких альтернатив, которые могли бы скомпенсировать военное поражение», — подчёркивает журнал.

Только сравните войну с бизнесом. Компании появляются и исчезают, однако их неудачи оказывают минимальное влияние на тех людей, которые с ними непосредственно не связаны. На их место приходят другие компании, безработные сотрудники находят новую работу, а бывшие клиенты ищут новые варианты. Не то чтобы это было вообще не важно, однако в глобальном плане рынок приспосабливается, а жизнь идёт своим чередом. Подобные потери ограничены по масштабам, а самому существованию общества ничто не угрожает.

Но дело принимает совсем другой оборот, когда речь заходит о войне, когда на волоске висит судьба целой страны и народа; когда на кону стоят жизни людей и их экономическое благосостояние. Сильная армия способствует успешной дипломатии, укрепляет экономические связи, сдерживает потенциальных врагов и повышает благосостояние граждан. Если у вас не хватает военной силы, вы принимаете на себя дополнительные риски во всех гражданских областях.

Это, разумеется, не значит, что нужно безудержно тратить деньги только на «военку». У оборонных расходов тоже есть и свой контекст, и свои границы. При оценке потребностей армии необходимо определить истинные интересы, угрозы, а также понять, что нужно для устранения этих угроз. Порой для этой цели может хватить трёх крепких мужиков и злобной собаки — если, конечно, враг слаб и мал числом. Однако, когда речь идёт о крупном противнике, располагающим серьёзным военным потенциалом, для отражения его удара потребуется гораздо больше сил.

На данный момент состояние американских вооружённых сил вызывает тревогу. Американские солдаты не испытывают недостатка в волевых качествах или подготовке, однако большая часть их техники устарела притом, что её слишком мало. Военное снаряжение главным образом закупалось в 80-х и 90-х годах. По сравнению с тем, что было 30 лет назад, ВМС США усели почти в два раза, в то время как время лётчики ВВС имеют такой налёт, что во времена холодной войны их бы сочли неготовыми к реальным боевым действиям. Сухопутные войска добились значительного прогресса в плане повышения готовности своих соединений, однако для выполнения всех задач у них явно не хватает сил. То же самое можно сказать и о Корпусе морской пехоты, который решил сократить свою численность, чтобы направить освободившиеся средства на развитие инструментов, полезных в войне следующего поколения.

Все эти проблемы стояли бы не так остро, если бы США не приходилось иметь дело с серьёзными угрозами, но ситуация сейчас прямо обратная. Последние двадцать лет соперники США провели, инвестируя в свои вооружённые силы и снабжая их новой техникой и передовыми технологиями.

Между тем, вооружённые силы союзников США усохли до такой степени, что в случае крупного кризиса надежды на них мало. Великобритания, например, недавно сообщила о намерении реорганизовать свои вооружённые силы, сделав ставку на операции в кибернетическом и космическом пространстве. При этом численность её армии упала до самой низкой с 1714 года отметки, а во флоте насчитывается всего семнадцать боеготовых кораблей.

Если ближе к концу холодной войны ФРГ могла бросить в бой против ОВД пять тысяч основных боевых танков, то сейчас она едва ли наскребёт триста. При этом ни Германия, ни Франция не в состоянии проводить воздушные операции без американской поддержки логистического характера.

Такой расклад совсем не радует, но факт остаётся фактом: в случае крупного конфликта Америке в значительной степени придётся полагаться на собственные силы — а её нынешние силы — это лишь бледная тень того, чем располагал Вашингтон, когда он в последний раз сталкивался с вызовами глобального масштаба.

Политики, которые выступают за ограничение расходов на оборону, — и без того слишком низких — с тем чтобы они могли тратить больше на внутреннюю повестку, ставят знак равенства между расходами на безопасность страны и расходами на субсидии фермерам или налоговыми льготами для бизнеса.

Сокращение федеральных расходов на внутреннюю повестку всегда можно скомпенсировать с помощью рынка. В этом случае на сцену выходят американская экономика, предпринимательский дух и инициативы на местах, которые вполне способны представить качественные альтернативы.

«Однако, когда речь заходит об обороне страны, никаких альтернатив нет. Вооружённые силы США либо обладают достаточной численностью, боеготовностью и укомплектованностью, которая необходима для победы в войне, либо нет. Последствия в любом случае будут колоссальными», — подытоживает The National Interest.