Der Standard: «море стало полем» — из-за водной блокады Крым предъявит иск на «запредельную» сумму к Киеву

Власти Крыма намерены подать иск к Украине из-за ущерба, нанесённого полуострову в результате водной блокады, пишет Der Standard. На сегодняшний день документально подтверждённая сумма ущерба составляет 1,5 трлн рублей, но в будущем она может возрасти до 10—20 трлн рублей. По мнению экспертов, у иска немного шансов на успех: российский суд подобные иски не рассматривает, а международному суду самого факта блокады недостаточно. Поэтому, как отмечает издание, Россия самостоятельно ищет пути решения проблемы.

«Симферопольское море стало полем», — с грустью иронизируют жители Крыма. «Морем» называют огромное водохранилище, созданное в 1954 году для водоснабжения столицы Крыма Симферополя. Его полный объём составляет 36 млн м3, но в конце марта оно было заполнено всего на 11%. В некоторой степени его наполнит талая вода с гор, но проектного объёма в этом году оно так и не достигнет, сообщает Der Standard.

С другими водохранилищами ситуация немногим лучше. Водоснабжение в Симферополе, Севастополе и Ялте так или иначе ограничено несколькими часами в сутки. Только так полуостров сможет пережить предстоящий туристический сезон. Два года в Крыму наблюдалось маловодье, что привело к засолению почв. До 2014 года вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу, обеспечивала 85% потребностей Крыма. Но сразу после присоединения Крыма к России Украина перекрыла канал. С тех пор вода стала дорогостоящей редкостью.

Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что Москва была вынуждена потратить миллиарды из-за действий Киева. Он объявил о том, что власти намерены подать иск к Украине из-за водной блокады. «Сейчас считаем ущерб — это где-то, на наш взгляд, между 10 и 20 триллионами рублей, должны выйти на эту цифру», — пригрозил украинцам его заместитель Ефим Фикс. По его словам, «сумма ущерба запредельная».

Однако власти Крыма несколько «сдержали свой аппетит» и требуют «всего лишь» 1,5 трлн рублей, утверждает издание. Украинское руководство спокойно отреагировало на угрозы: за водоснабжение отвечает «оккупационный режим»*. Наполнение Северо-Крымского канала возможно только после «деоккупации».

По мнению экспертов, у иска немного шансов на успех. Российский юрист Глеб Богуш подчеркнул, что российский суд не может рассматривать подобные иски, «для этого существуют международные суды». Однако международному суду недостаточно самого факта водной блокады, ему нужны более конкретные доказательства гуманитарной катастрофы. Поэтому угрозы — пока лишь «сотрясание воздуха».

Кроме того, Россия осознаёт, что должна решать проблемы с водоснабжением самостоятельно. В середине марта председатель Правительства России Михаил Мишустин в очередной раз выделил €40 млн для решения проблем с водоснабжением. Деньги пойдут, прежде всего, на ремонт неисправной водопроводной системы, чтобы уменьшить потери воды. В первую очередь средства направят на модернизацию региональных сетей водоснабжения.

Однако одной модернизации недостаточно. Планируется активизировать поиск новых месторождений питьевых подземных вод. Бурение новых скважин на самом полуострове считается малоэффективным, а сооружение опреснительных установок слишком дорогостоящим. В настоящее время в российских СМИ обсуждается бурение скважины на дне Азовского моря. Москва убеждена, что пресной воды под дном Азовского моря достаточно, чтобы обеспечить потребности Крыма в пресной воде в течение ближайших 100 лет, пишет Der Standard.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).