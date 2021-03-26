Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: «сильный ЕС в интересах США» — на саммите Евросоюза Байден пообещал отменить пошлины, введённые Трампом

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Выступление Джо Байдена на саммите ЕС продлилось около 20 минут, пишет Frankfurter Allgemeine. Президент США пообещал отменить торговые пошлины, введённые Дональдом Трампом, а также говорил о необходимости сотрудничества в сферах внешней политики, защиты климата и экономики. В Белом доме отметили, что общий посыл речи Байдена состоял в том, что США заинтересованы в сильном ЕС.
FAZ: «сильный ЕС в интересах США» — на саммите Евросоюза Байден пообещал отменить пошлины, введённые Трампом
Reuters

Вчерашнее выступление Джо Байдена на саммите ЕС стало первым подобным событием за долгое время, пишет Frankfurter Allgemeine. Последний раз американский президент встречался с лидерами стран ЕС в 2010 году.

Сначала к Байдену обратился председатель Европейского совета Шарль Мишель: он выразил радость, оттого что Европа снова может напрямую общаться с США. Затем Мишель говорил о необходимости сотрудничества в вопросе вакцинации, защиты климата, защиты данных и в сфере оборонной политики.
 
Как пишет издание, на ответ Байдена было предусмотрено 20 минут. В Белом доме ответили, что общий посыл речи президента состоял в том, что «сильный ЕС в интересах США». Байден отметил, что США и ЕС имеют общие демократические ценности, а также обладают крупнейшими в мире торговыми связями.
 
Что касается общих вызовов, то Байден в первую очередь выделил борьбу с пандемией, противостояние климатическим изменениям, а также укрепление экономических отношений. Американский лидер заверил, что Вашингтон ликвидирует торговые пошлины на сталь и алюминий из ЕС, введённые при Дональде Трампе.
 
Кроме того, Байден отдельно говорил о сотрудничестве в сфере внешней политики, в частности, в отношении Китая, России и Турции. Байден подчеркнул важность объединения демократий для защиты прав человека.
 
Как пишет Frankfurter Allgemeine, отсюда становится ясно, что США и ЕС видят себя в системной конкуренции с автократиями. Подводя итог выступлению Байдена, Ангела Меркель заявила, что это был «очень важный жест». Касательно Китая Меркель отметила, что уже давно ясно, что Пекин является системным конкурентом Европы и США. 
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источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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