FAZ: «сильный ЕС в интересах США» — на саммите Евросоюза Байден пообещал отменить пошлины, введённые Трампом

Выступление Джо Байдена на саммите ЕС продлилось около 20 минут, пишет Frankfurter Allgemeine. Президент США пообещал отменить торговые пошлины, введённые Дональдом Трампом, а также говорил о необходимости сотрудничества в сферах внешней политики, защиты климата и экономики. В Белом доме отметили, что общий посыл речи Байдена состоял в том, что США заинтересованы в сильном ЕС.

Вчерашнее выступление Джо Байдена на саммите ЕС стало первым подобным событием за долгое время, пишет Frankfurter Allgemeine. Последний раз американский президент встречался с лидерами стран ЕС в 2010 году.

Сначала к Байдену обратился председатель Европейского совета Шарль Мишель: он выразил радость, оттого что Европа снова может напрямую общаться с США. Затем Мишель говорил о необходимости сотрудничества в вопросе вакцинации, защиты климата, защиты данных и в сфере оборонной политики.

Как пишет издание, на ответ Байдена было предусмотрено 20 минут. В Белом доме ответили, что общий посыл речи президента состоял в том, что «сильный ЕС в интересах США». Байден отметил, что США и ЕС имеют общие демократические ценности, а также обладают крупнейшими в мире торговыми связями.

Что касается общих вызовов, то Байден в первую очередь выделил борьбу с пандемией, противостояние климатическим изменениям, а также укрепление экономических отношений. Американский лидер заверил, что Вашингтон ликвидирует торговые пошлины на сталь и алюминий из ЕС, введённые при Дональде Трампе.

Кроме того, Байден отдельно говорил о сотрудничестве в сфере внешней политики, в частности, в отношении Китая, России и Турции. Байден подчеркнул важность объединения демократий для защиты прав человека.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, отсюда становится ясно, что США и ЕС видят себя в системной конкуренции с автократиями. Подводя итог выступлению Байдена, Ангела Меркель заявила, что это был «очень важный жест». Касательно Китая Меркель отметила, что уже давно ясно, что Пекин является системным конкурентом Европы и США.