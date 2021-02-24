N-TV: глава зелёных Германии считает абсурдом условие НАТО тратить на оборону 2% ВВП
Председатель зелёных Германии Анналена Баербок поставила под сомнение необходимость достижения цели НАТО по национальным расходам на оборону в 2% ВВП, сообщает немецкий телеканал N-TV.
«Я считаю ориентацию на эту цель в два процента абсолютно абсурдной дискуссией», — заявила Баербок в интервью немецким журналистам. Как напоминает N-TV, согласно договорённости 2014 года, все страны НАТО должны до 2024 года приблизиться к уровню расходов на оборону в 2% ВВП.
Расходы Германии на оборону в прошлом году, в соответствии с системой подсчётов НАТО, составили 1,57% ВВП по сравнению с 1,36% годом ранее. Нынешний рост отчасти объясняется сокращением ВВП в связи с пандемией коронавируса. Особенно активно на повышении расходов Германии в этой отрасли настаивают США.
При этом Баербок указала на то, что разным странам может быть сложнее или легче достичь этой цели, в зависимости от положения в их экономике. Так, правительство Германии на фоне нынешнего экономического кризиса существенно повысило долю расходов на оборону, однако это ничего не меняет в оснащении и боеспособности её вооружённых сил.
С точки зрения главы зелёных Германии, намного важнее прояснить, что именно нужно альянсу для собственной безопасности. За прошедшие годы НАТО уделяло слишком мало внимания обсуждению этого вопроса. Так, в разговоре с новым президентом США Джо Байденом она предложила бы, к примеру, дать Германии возможность интенсивнее заниматься отражением кибератак. Также Баербок отметила, что со сменой канцлера могут быть отменены и некоторые решения прежнего правительства, как это произошло в США после отставки бывшего президента Дональда Трампа.
Что касается использования вооружённых беспилотников, по поводу которого большая правительственная коалиция пока так и не смогла достичь компромисса из-за сопротивления со стороны СДПГ, Баербок предпочла не делать категорических заявлений. По её словам, вооружённые беспилотники используются в боевых действиях, в том числе США, для нарушающих международное право убийств. Война в последнее время стала более автоматизированной. В таких условиях она отвергает подобные технологии. «Но они могут применяться для защиты военнослужащих, в оборонительных целях», — считает глава зелёных Германии. Однако для этого необходимо сформулировать чёткие критерии относительно возможности применения соответствующих технологий, заключает немецкий телеканал N-TV.
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