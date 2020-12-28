Экс-аналитик ЦРУ: Байден должен сосредоточиться на восстановлении США от президентства Трампа

Основной задачей администрации избранного президента США Джо Байлена на предстоящие четыре года станет не только отказ от стратегии действующего главы государства Дональда Трампа во внутренней и внешней политике, но и устранение нанесённого им ущерба, пишет бывший аналитик ЦРУ Пол Пиллар на страницах The National Interest. При этом Пиллар полагает, что большую свободы действий Байден получит во внешней, нежели во внутренней политике.

Избранный президент США Джо Байден в качестве главы Белого дома должен сосредоточиться не на развитии Соединённых Штатов, а на восстановлении страны от того ущерба, который ей нанёс действующий американский лидер Дональд Трамп, пишет бывший аналитик ЦРУ и политолог Пол Пиллар на страницах The National Interest.

По словам эксперта, наследие Байдена будет зависеть исключительно от того, насколько хорошо избранный президент справится с «восстановления правды, этики и верховенства закона в Белом доме». Несмотря на то что это более скромный стандарт, нежели тот, к которому привыкли стремиться американские лидеры, для этого Пиллар видит сразу несколько причин.

Во-первых, нахождение Трампа у власти нанесло настолько масштабный и серьёзный ущерб США, что пошатнуло демократические основы страны. Во-вторых, в 2025 году на момент завершения первого президентского срока Байдену будет 82 года. Ему не нужно будет извиняться, если он станет первым со времён 19-ого главы Белого дома Ратерфорда Хейса президентом, кто добровольно уступит власть после четырёх лет на посту главы государства.

По мнению Пиллара, у Байдена не останется ни времени, ни средств заниматься чем-то, кроме устранения ущерба, нанесённого Трампом, и сдерживания пандемии коронавируса и её экономических последствий. Положение дел окажется ещё более непростым, если сенат США продолжит контролировать Республиканская партия. В таком случае избранному главе государства, вероятно, придётся отказаться от целого ряда своих законодательных инициатив, от налогообложения до здравоохранения.

Автор статьи призывает Байдена оставить открытой возможность для двухпартийного сотрудничества для расширения государственных инвестиций в инфраструктуру, в которых столь отчаянно нуждается страна. Тем не менее Пиллар полагает, что политик лишь напрасно потратит время и свой политический капитал, пытаясь добиться двухпартийного сотрудничества.

При этом навёрстывать упущенное время Байдену придётся не только в борьбе с пандемией, но и в борьбе с изменением климата. Прежде всего внимание следует уделить ограничениям выбросов метана и постепенному ужесточению стандартов в сфере выбросов, а также требований к расходу топлива в автомобилях, против которых выступал Трамп. Более того, в первые месяцы нахождения у власти политику придётся попытаться «положить конец нападкам Трампа на само правительство».

Как пишет Пиллар, внешняя политика всегда давала президентам больше свободы действий, нежели внутренняя. Это будет верно и для администрации Байдена. При этом избранный президент, по его мнению, по праву может считаться самым подготовленным лидером со времён Джорджа Буша во внешнеполитических вопросах. В связи с этим первый срок Байдена во многом будет похож на второй срок множества предыдущих американских президентов, когда важнейшие внутриполитические вопросы либо решены, либо не могут быть урегулированы, а значит остаётся больше времени на внешние проблемы.

В частности, полагает эксперт, Байдену необходимо признать наличие общих интересов с международными партнёрами, вернуться к переговорам с ними и соблюдать все договорённости, а также восстановить испорченные Трампом отношения с важнейшими союзниками. Так, избранный президент уже заявил о намерении немедленно присоединиться к Парижскому соглашению по климату и к Всемирной организации здравоохранения, из которых вышел Трамп.

Более того, необходимо продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и вернуться к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном. При этом в торговле Пиллар предлагает полагаться на «многостороннее сотрудничество, а не на торговые войны для разрешения проблем».

Также необходимо отказаться от подхода к внешней политике администрации Трампа, который предполагал, что союзники США не могут сделать ничего противоправного, а противники, напротив — ничего законного.

Как пишет Пиллар в своей статье для The National Interest, как таковой «доктрины Байдена» не будет. И хотя по итогам предстоящих четырёх лет критики могут упрекнуть администрацию избранного президента в том, что она сделала недостаточно, в будущем с точки зрения тех испытаний, которые сейчас выпали на долю американцев, историки оценят ситуацию иначе.