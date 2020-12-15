Welt: Германия сворачивает торговлю на карантин – немцы встали в очереди, продавцы считают убытки

Со среды Германия переводит всю розничную торговлю в режим жёсткого карантина. Как передаёт Welt, немцы выстроились в очереди, чтобы успеть до закрытия магазинов купить всё необходимое. И если для онлайн-торговли наступает время извлечения максимальной выгоды из предрождественских распродаж, то для обычных торговцев – время считать убытки. По их мнению, плана правительства по возмещению постоянных затрат торговли явно недостаточно. По оценкам экспертов, потери могут составить €12 млрд.

Стойте в очередях, пока есть возможность. В среду закрываются магазины. Тогда открытыми смогут оставаться лишь продуктовые магазины, магазины бытовой химии и аптеки. Многие покупатели уже приспособились к новой ситуации. Благодаря Интернету.

ПРОХОЖАЯ 1: Никаких проблем, у меня уже всё есть, заказала онлайн.

ПРОХОЖАЯ 2: Мы же знаем, когда каждый год наступает Рождество и приходит время покупать подарки. Это же не новая ситуация, не так ли?

ПРОХОЖАЯ 3: Я еще не всё раздобыла, я определённо должна купить ещё кое-что.

Карантин, по всей видимости, приносит компаниям, занимающимся онлайн-торговлей, миллиарды и доводит службы доставки до предела возможностей. Deutsche Post (Почта Германии. – ИноТВ) и DHL уже сообщают о новом рекорде при подсчёте посылок.

ТОБИАС МАЙЕР, член совета директоров Deutsche Post: Только за последнюю неделю мы отсортировали и доставили 56 миллионов посылок - значительно больше, чем когда-либо в истории нашей компании.

Однако для магазинов в центре города это имеет тяжёлые последствия. Около четверти продаж Рене Бранденбург совершает обычно в рождественский период. Теперь он должен закрыть магазин. Его 25 сотрудников переходят на неполный рабочий день.

РЕНЕ БРАНДЕНБУРГ, старший сотрудник: Мне кажется это печальным, потому что всегда перед Рождеством ты делаешь людей счастливыми, тебе нужно снова приходить, покупать свитер и что-нибудь для дочери и для сына. Теперь этого совсем не будет. В финансовом отношении мы должны прояснить, что это неприемлимо.

Около четверти миллиона сотрудников рискуют потерять работу, предостерегает Центральное объединение немецких предприятий розничной торговли. Плана правительства по возмещению 90% постоянных затрат в размере до 500 тысяч евро недостаточно. Чего не хватает розничным продавцам, так это продаж, которые они обычно совершают в рождественский сезон.

ШТЕФАН ГЕНТ, Центральное объединение немецких предприятий розничной торговли: Многие компании достигают своих годовых результатов только на этом решающем этапе. Если со следующей среды городская торговля в магазинах будет приостановлена, они потеряют 12 миллиардов евро. Это большая сумма.

Однако в объединении не верят в штурм магазинов в центре города незадолго до их закрытия. В СвДП (Свободная демократическая партия. – ИноТВ) придерживаются другого мнения и выдвигают предложение о круглосуточном режиме работы магазинов до начала карантина.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2020 года.