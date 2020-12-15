Die Welt: стрельба вслепую – экономический ущерб от карантина в Германии будет колоссальным
Обязательные тесты на коронавирус в аэропортах сработали. Но в «горячих точках» коронавируса, в основном в домах престарелых, федеральное правительство собирается сделать их обязательными лишь сейчас. Это срочно необходимо, потому что цифры доказывают, что защита пациентов в группах риска пока не сработала. В середине октября в течение недели 959 человек старше 80 лет заразились коронавирусом, 87 человек погибли. С тех пор числа постоянно растут. В первую неделю декабря было зарегистрировано 13 887 новых случаев заражения и 2671 смерть. Вся надежда теперь возлагается на жёсткий карантин. Но премьер-министр Баварии уже сейчас сомневается, что этого будет достаточно.
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