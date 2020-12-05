SRF: скандал вокруг датских F-35 бросает тень на американского союзника

Власти Дании создали комиссию по проверке информации о том, что Вашингтон мог оказать давление на Копенгаген с целью продать ему истребители F-35. Шпионский скандал уже стоил постов руководству Службы внешней разведки, а оппозиция обвинила власти в пренебрежении интересами датского народа, сообщает SRF.

В Дании продолжает разгораться скандал, связанный с приобретением американских истребителей F-35 в 2016 году, сообщает швейцарская телерадиокомпания SRF. Власти Дании и датские СМИ подозревают Вашингтон в шпионаже и давлении, в результате чего предпочтение было отдано именно этому самолёту. Примечательно, что Швейцария сейчас рассматривает возможность покупки практически тех же истребителей, что и Дания пять лет назад, говорится в материале телеканала.

В 2014 году стало известно, что между спецслужбами Дании и США существует секретное соглашение о слежке за интернет-траффиком и осуществлении мониторинга каналов телекоммуникаций при участии Дании. По сообщениям правительства Дании, в соглашении есть условие, согласно которому датские информационные источники не должны перехватываться. «Теперь выясняется, что это всё-таки произошло», — указывает корреспондент SRF.

По мнению датчан, пользуясь шпионской информацией американские спецслужбы могли оказать влияние на Службу военной разведки Дании, и в результате правительство решилось на покупку американского самолета.

И эти подозрения достаточно оправданны, потому что «в течение года правительство Дании сменило всё руководство Службы военной разведки и создало следственную комиссию», отмечает корреспондент SRF в Северной Европе Бруно Кауфманн. Эта комиссия намерена проверить обвинения и найти доказательства.

По мнению оппозиции, Служба военной разведки Дании ставила интересы США выше, чем интересы датского народа. «В настоящий момент в правительстве никак не прокомментировали произошедшее. Но совершенно очевидно, что на протяжении последних четырёх-пяти лет американцы имели возможность перехватывать все датские источники», — отмечает Кауфман.

Об этом, по-видимому, свидетельствуют и донесения осведомителей, просочившиеся в ведомство, осуществляющее надзор за разведывательными службами. Само ведомство, по данным SRF, в свою очередь, находилось под наблюдением спецслужб США.

Реакция международного сообщества «пока что сдержанная», — констатирует корреспондент SRF. Так, например, правительство Швеции, чей истребитель Gripen также рассматривался Данией в качестве одного из вариантов, заявило о «намерении расследовать обвинения в шпионаже» и раскритиковало использование подобных каналов спецслужб в собственных экономических интересах, передаёт SRF.