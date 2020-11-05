CNN: эксперты считают — Ван Гог страдал от белой горячки из-за алкогольной абстиненции

Винсент Ван Гог, скорее всего, страдал от белой горячки, вызванной алкогольной абстиненцией, сообщает CNN со ссылкой на исследование, посвящённое психиатрическим болезням художника.



Чтобы составить картину его возможных психических расстройств, эксперты опросили искусствоведов, знакомых с 902 письмами художника, 820 из которых адресованы его брату Тео, и изучили медицинские записи, сделанные лечившими его врачами.



Голландский мастер, написавший за свою жизнь около 900 картин, покончил жизнь самоубийством в 1890 году в возрасте 37 лет. К тому моменту он уже несколько лет страдал от проблем с психикой.



В частности, бытует мнение, то у Ван Гога была комбинация биполярного расстройства и пограничного расстройства личности, хотя эти болезни никогда у него не диагностировались.



Исследователи из Университетского медицинского центра Гронингена в Нидерландах говорят, что, по их мнению, Ван Гог пережил два коротких психотических эпизода, предположительно вызванных алкогольной абстиненцией. Произошло это после того, как в 1888 году он отрезал себе ухо бритвой, в результате чего попал в больницу.



Причиной алкогольного делирия, как полагают эксперты, стало то, что художник после госпитализации был вынужден прекратить употребление спиртного.



По словам исследователей, голландский мастер в последний год своей жизни пережил несколько тяжёлых эпизодов депрессии — по крайней мере один из них был с чертами психоза.

Учёные также исключили некоторые теории о возможных заболеваниях Ван Гога. В частности, они посчитали «крайне маловероятными» утверждения о том, что художник отравился угарным газом, страдал от шизофрении и редкого метаболического заболевания порфирии.

Однако, по словам экспертов, остаётся «открытой для обсуждения» теория о том, что Ван Гог страдал от эпилепсии, ведь этот диагноз ставили ему его собственные врачи.



Между тем исследователи предупреждают, что, поскольку они по понятным причинам не смогли пообщаться с самим художником, к их выводам следует относиться с осторожностью.