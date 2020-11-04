CBS News: экономические потери от системного расизма в США оценили в $16 трлн

Команда исследователей из Citigroup оценила экономические издержки от системного расизма в США в сумму $16 трлн, передаёт CBS News. При этом экономист Дана Петерсон, входившая в эту исследовательскую группу, заявила, что при изучении этого вопроса не была учтена разница в уровне благосостояния между белыми и темнокожими. По её словам, с учётом этого показателя конечная цифра была бы гораздо выше.
ТИТРЫ: Общенациональные протесты, вспыхнувшие из-за убийства Джорджа Флойда, подтолкнули команду исследователей из Citigroup к изучению экономических издержек от системного расизма. Как выяснили исследователи, эти издержки составили пугающие 16 триллионов долларов в виде потерянного ВВП. Бывший экономист Citigroup Дана Петерсон, которая сейчас является главным экономистом организации The Conference Board, объяснила CBS Moneywatch, как получились эти 16 триллионов долларов.
В этом докладе говорится о 16 триллионах. Не могли бы вы объяснить, из чего формируется эта сумма, что входит в эти 16 триллионов?
ДАНА ПЕТЕРСОН, главный экономист организации The Conference Board: Конечно. 16 триллионов — это оценочная сумма экономических потерь от разницы в уровнях владения недвижимостью, в уровнях образования и доходов, а также в уровнях инвестиций в бизнес между белыми и темнокожими домохозяйствами и фирмами.
Наибольшая часть этой суммы — 13 триллионов долларов — это деньги, недополученные бизнесом в виде доходов. Комментируя эту цифру, можно сказать, что в год создаётся на 6 миллионов рабочих мест меньше.
Другая крупная составляющая — 2,7 триллиона долларов. Это зарплаты, не полученные темнокожими рабочими.
Остальная сумма — это доход, упущенный из-за разницы в образовании, плюс собственный не накопленный капитал и расходы, на которые не повлияла разница в уровне владения недвижимостью.
Причём если ещё принять во внимание расовый разрыв в уровне благосостояния, то эта сумма была значительно больше 16 триллионов.
Давайте остановимся на имеющейся у нас цифре — 16 триллионов. Как мы можем начать потихоньку уменьшать и сокращать этот показатель? Есть ли у вас какие-то планы на этот счёт?
ДАНА ПЕТЕРСОН: Конечно. Лучше всего использовать всесторонний подход, поскольку расовые различия, по всей видимости, связаны друг с другом и объединены в комплексную матрицу. Жилищная сегрегация и различия в уровнях владения недвижимостью способствуют разнице в уровне образования, что способствует разнице в уровне зарплат и доходов, что, в свою очередь, способствуетразрыву в уровне благосостояния, что опять же влияет на наличие собственного жилья и уровень инвестиций, а это отражается на разнице в уровне образования, затем на зарплатах и так далее. Как вы видите, получается замкнутый круг.
И если нацелиться на эти различия с разных фронтов, то можно вытравить расовое экономическое неравенство. Позитивное вмешательство в различные виды деятельности на разных этапах жизни — от начального до высшего образования, на этапах профподготовки и трудоустройства, в плане доступа к кредитам на покупку домов и на организацию бизнеса, чтобы накопить состояние на пенсию, — всё это необходимо для ликвидации расовых экономических различий.
Когда вы увидели сумму 16 триллионов, какой была ваша реакция? Я, например, сказал: «Это колоссально». О чём подумали вы, когда, в конце концов, получили эти данные?
ДАНА ПЕТЕРСОН: Эта сумма выглядела правдоподобно. Вероятно, это нижняя граница оценки экономических потерь, поскольку мы не пытались количественно оценить расовый разрыв в уровне благосостояния. Таким образом, если учесть возможности, упущенные из-за уровня благосостояния, то получилась бы ещё более серьёзная и отрезвляющая цифра.
Эти данные также согласуются с предыдущими изысканиями, проведёнными другими исследователями вопроса расовых различий. Она также сопоставима с уровнем данных, подсчитанных исследователями, которые занимаются вопросом гендерных различий в рабочей силе.
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