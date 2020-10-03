WSJ: в США после начала пандемии уровень смертности в ДТП вырос, хотя машин на дорогах стало меньше

В США уровень смертности в ДТП вырос после разразившейся этой весной пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA).

Как отмечает издание, текущему положению дел поспособствовал рост рискованного поведения водителей, например, превышение скорости, а также сокращение числа полицейских на дорогах.

Уровень смертности в ДТП подскочил до 1,25 на 100 млн миль, преодолённых транспортными средствами, с 1,06 за тот же период в 2019 году.

По словам официальных лиц, во втором квартале этого года уровень смертности вообще достиг отметки 1,42. В первой половине года из-за карантинных мер и застопорившейся экономики объёмы транспортных потоков сократились более чем на 16%, а смертность в результате аварий упала всего на 2%.

Пандемия создала «уникальные условия в истории безопасности дорожного движения», заявили в Национальном управлении безопасностью движения на трассах. При этом в ведомстве отметили, что во время экономических спадов сокращение транспортных потоков чаще всего приводит к более или менее аналогичному снижению смертности в результате ДТП.

В своих докладах NHTSA в качестве факторов, поспособствовавших росту смертности, приводит езду с непристёгнутым ремнём безопасности, распитие алкоголя и употребление наркотиков.

Эта аналитика дополняет картину, которая начала вырисовываться ещё в апреле, когда сотрудники службы безопасности дорожного движения по всей стране заметили всплеск аварий и смертельных случаев.

«Это до сих пор ошеломляет, — сказал Джонатан Адкинс, исполнительный директор Губернаторской ассоциации по дорожной безопасности. — Людей за рулём меньше. У людей нет денег. Мы не ездим навещать наших бабушек. Мы не ходим в бары, потому что они в основном закрыты. Тут нам стоило бы ожидать значительного снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий».