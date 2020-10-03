WSJ: в США после начала пандемии уровень смертности в ДТП вырос, хотя машин на дорогах стало меньше

В США с момента начала пандемии уровень смертности в ДТП вырос, даже несмотря на то, что в целом объём транспортных потоков в стране сократился, пишет The Wall Street Journal. Национальное управление безопасностью движения на трассах в качестве факторов, поспособствовавших такому развитию событий, назвало езду с непристёгнутым ремнём безопасности, распитие алкоголя и употребление наркотиков.
В США уровень смертности в ДТП вырос после разразившейся этой весной пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA).
Как отмечает издание, текущему положению дел поспособствовал рост рискованного поведения водителей, например, превышение скорости, а также сокращение числа полицейских на дорогах.
Уровень смертности в ДТП подскочил до 1,25 на 100 млн миль, преодолённых транспортными средствами, с 1,06 за тот же период в 2019 году.
По словам официальных лиц, во втором квартале этого года уровень смертности вообще достиг отметки 1,42. В первой половине года из-за карантинных мер и застопорившейся экономики объёмы транспортных потоков сократились более чем на 16%, а смертность в результате аварий упала всего на 2%.
Пандемия создала «уникальные условия в истории безопасности дорожного движения», заявили в Национальном управлении безопасностью движения на трассах. При этом в ведомстве отметили, что во время экономических спадов сокращение транспортных потоков чаще всего приводит к более или менее аналогичному снижению смертности в результате ДТП.
В своих докладах NHTSA в качестве факторов, поспособствовавших росту смертности, приводит езду с непристёгнутым ремнём безопасности, распитие алкоголя и употребление наркотиков.
Эта аналитика дополняет картину, которая начала вырисовываться ещё в апреле, когда сотрудники службы безопасности дорожного движения по всей стране заметили всплеск аварий и смертельных случаев.
«Это до сих пор ошеломляет, — сказал Джонатан Адкинс, исполнительный директор Губернаторской ассоциации по дорожной безопасности. — Людей за рулём меньше. У людей нет денег. Мы не ездим навещать наших бабушек. Мы не ходим в бары, потому что они в основном закрыты. Тут нам стоило бы ожидать значительного снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий».
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» заявил, что его не устраивает результативность бразильского форварда Малкома.
Острый воспалительный синдром, который ранее регистрировали у детей и связывали его с COVID-19, нашли у взрослых. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Полузащитник Далер Кузяев, находящийся в статусе свободного агента, первым приехал на базу национальной команды перед стартом сбора для подготовки к матчам Лиги наций со сборными Турции и Венгрии, а также контрольному матчу со Швецией.
Скончавшийся 2 октября в больнице бывший мэр Миасса Челябинской области Виктор Ардабьевский 31 августа пожаловался членам ОНК на то, что семь лет находился в следственных изоляторах и страдал рядом тяжёлых заболеваний. Об этом RT сообщил один из членов комиссии, посетивших его тогда в СИЗО.
За последние сутки состояние заболевшего COVID-19 президента США Дональда Трампа было «очень тревожным», следующие 48 часов будут «критически важными» для его лечения, сообщил источник, знакомый с состоянием главы государства.
Бывший форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о ситуации с травмой форварда «Спартака» Александра Кокорина и разговорах о возможной вине его массажиста в усугублении повреждения.
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение московского ЦСКА на качество работы арбитром матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Следующий «всплеск» заболеваемости коронавирусом в России может начаться весной 2021 года, при этом он будет слабее предыдущих. Об этом заявил в беседе с URA.RU профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.
Бывший тренер женской сборной России по биатлону Владимир Королькевич надеется, что экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв принесёт ему извинения за намёки на его возможную причастность к допинговым нарушениям биатлонисток.