People's Daily: российские С-400 для Турции — это путь к достижению политической независимости

Несмотря на угрозы США и «конфискацию» истребителей F-35, Турция снова решила закупить С-400 У России. Она заявляет, что приобретение российских комплексов – дело личное, и другие страны не имеют права вмешиваться. Однако, как пишет People's Daily, Америка опасается не зря, поскольку продажа С-400 Турции выгодна России не только с точки зрения экономики.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, глава государственной компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил 23 августа, что Россия подписала контракт на поставку в Турцию второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 и в настоящий момент стороны обсуждают финансовые условия контракта. Сроки реализации контракта будут зависеть от того, «готовы ли наши партнёры окончательно решить процедурные вопросы финансирования проекта».

Ранее Турция проигнорировала возражения США и других стран НАТО и твёрдо придерживалась решения по закупке российских систем С-400, поэтому она была исключена США из проекта поставок истребителя пятого поколения F-35. На этот раз Турция снова приобрела системы обороны С-400, добавив новые переменные в борьбу НАТО с Россией.

Настойчивость в закупке привела к санкциям

Турция — первая страна — член НАТО, закупившая у России зенитные управляемые ракеты. В 2017 году Турция и Россия подписали соглашение о закупке на сумму 2,5 миллиарда долларов, и Турция купила четыре комплекта систем С-400. 23 октября того же года «Рособоронэкспорт» объявил, что Россия досрочно выполнила контракт на поставку и передала Турции все подсистемы первой партии систем С-400, в том числе комплекты боеприпасов.

Этот шаг Турции вызвал сильное недовольство среди стран — участниц НАТО, в том числе США. Соединённые Штаты и другие страны альянса неоднократно предупреждали Турцию не покупать эти системы российского производства, полагая, что эти комплексы несовместимы с боевыми системами НАТО и в будущем могут помочь России обнаруживать и отслеживать американские и союзнические истребители F-35. Однако Турция настояла на реализации контракта с Россией, считая, что покупка систем С-400 является вопросом её национального суверенитета и другие страны не имеют права вмешиваться.

В апреле 2019 года в ответ на покупку Турцией систем С-400 Соединённые Штаты исключили её из проекта истребителя пятого поколения F-35, разработанного США: Соединённые Штаты объявили, что прекращают поставки истребителей F-35 и сопутствующего оборудования и исключают Турцию из проекта, в котором сотрудничают множество стран. Согласно первоначальному плану, американская компания Lockheed Martin должна была поставить первую партию из 10 истребителей F-35 в Турцию в 2020 году, но эти F-35 были «конфискованы» ВВС США и переданы в использование боевого крыла американских военно-воздушных сил.

Сотрудничество Турции и России: каждому по потребностям

«Тот факт, что Турция продолжает закупать российские системы С-400, является не только отражением успешного сотрудничества между Турцией и Россией в последние годы, но и новым шагом Турции, направленным на дальнейшее укрепление фундамента двусторонних отношений», — Цзян И, научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, представил в интервью нашему корреспонденту свой анализ. С точки зрения военного дела, Турция хочет сформировать эффективную позицию противовоздушной обороны. Двух батальонов и четырёх комплектов систем С-400, приобретённых ранее, недостаточно для того, чтобы поддержать Турцию в создании расширения позиций противовоздушной обороны, поэтому ей необходимо увеличить объёмы закупок. В политическом отношении, после того как Турция впервые приобрела системы С-400, процесс сотрудничества с Россией по международным делам, таким как сирийский вопрос, в целом был беспрепятственным, поэтому она решила продолжить закупки.

Нынешнее приобретение Турцией систем С-400 также в определённой степени удовлетворило потребности России. Цзян И считает, что наиболее интуитивно понятная причина, по которой Россия продаёт системы С-400 Турции, заключается в том, что оружие является важной категорией российского экспорта, и открытие международного рынка сбыта для оружия российского производства соответствует экономическим интересам России. Более глубокая причина заключается в том, что Турция — главный партнёр России, с помощью которого она увеличивает своё влияние на Ближнем Востоке. По важным ближневосточным вопросам, таким как сирийский вопрос, поддержка Турции даёт России большее право голоса. Кроме того, Турция является важным звеном в цепи западных стран, блокирующих Россию. Если Россия хочет расширить круг союзников и улучшить отношения с западными странами, для этого ей нужен такой важный связующий узел, как Турция.

Демонстрация собственной политической независимости

Согласно предыдущим сообщениям зарубежных СМИ, Турция недавно испытала свою первую ракетную систему противовоздушной обороны российского производства С-400 для отслеживания американских истребителей-невидимок F-22 и F-35. Хотя результаты испытаний не были опубликованы, есть признаки того, что Турция осталась очень довольна системой.

«Приобретение системы С-400 — это путь для Турции к достижению политической независимости. Но в целом она совсем не полностью разорвала отношения с западными странами. Во-первых, Турция никогда не предлагала выйти из НАТО, и она по-прежнему является страной — участницей альянса, кроме того, в последние годы страна принимала активное участие в различных мероприятиях НАТО. Во-вторых, Турция достигла соглашения о сотрудничестве с Европейским союзом по сирийскому вопросу и проблеме беженцев на Ближнем Востоке и помогала европейским странам контролировать наплыв беженцев, охраняя «ворота» в Европу. Фактически Турция входит как в НАТО, так и связана соглашениями с Россией — она «сидит одновременно на двух стульях», демонстрируя собственную независимость». Цзян И считает, что после введения санкций в отношении Турции и её участия в проекте F-35 Соединённые Штаты также начали беспокоиться о полном крахе отношений с Турцией и потере НАТО связующего звена в черноморском направлении. По этой причине маловероятно, что они введут новые санкции.