Forbes: Прохоров откроет для россиян мир музыкальной виртуальной реальности

Российский миллиардер Михаил Прохоров объявил, что его компания Sensorium уже работает над созданием новой социальной платформы виртуальной реальности, благодаря которой пользователи смогут посещать онлайн-концерты, музыкальные фестивали и другие мероприятия. Ожидается, что платформа Sensorium Galaxy будет запущена в первой половине 2021 года. На фоне пандемии этот проект выглядит очень актуальным, хотя и вызывает пока много вопросов, отмечает Forbes.

Во всём мире по-прежнему сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции. И на этом фоне проект российского миллиардера Михаила Прохорова, который объявил о том, что его компания Sensorium работает над созданием новой социальной платформы виртуальной реальности для проведения различных культурных мероприятий, выглядит довольно актуальным. Ожидается, что платформа Sensorium Galaxy будет запущена уже в первой половине 2021 года. Однако в этом вопросе остается ещё «очень много неизвестных», отмечает Forbes.



Принадлежащая Прохорову компания Sensorium занимается разработкой различных технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта, поясняется в статье. Предполагается, что новый проект позволит пользователям посещать виртуальные концерты, музыкальные фестивали и другие мероприятия в онлайн-режиме, при этом будет создаваться виртуальный эффект присутствия.



«Представьте себе, чтобы вы смотрите концерт ваших любимых артистов в виртуальном пространстве, а не на сцене, и что вы в любой момент можете подойти к ним так близко, как вам захочется. Виртуальная реальность — это новая форма искусства», — пояснил сам Прохоров в комментарии для Forbes.



Компания Sensorium объявила, что она уже получила инвестиции на общую сумму около $100 млн от различных компаний, работающих в индустрии развлечений, однако пока не намерена раскрывать имена инвесторов. Кроме того, по словам представителей компании, этот проект поддержали известные артисты. Однако имена конкретных музыкантов и названия групп, которые решили принять участие в его реализации, тоже пока не называются, отмечается в статье.



Между тем сфера виртуальной реальности до сих пор представляет собой «молодую и непроверенную индустрию», пишет Forbes. Хотя Прохоров — не единственный миллиардер, сделавший ставку на виртуальную реальность, констатирует автор. Принадлежащая Марку Цукербергу компания Facebook ещё в 2014 году купила фирму Oculus, занимавшуюся разработкой оборудования для виртуальной реальности, за два миллиарда долларов. А в этом году была запущена платформа виртуальной реальности Facebook Horizon, но пока она доступна лишь для ограниченного числа пользователей в тестовом режиме, сообщается в статье.



«Сегодня мир людей часто ограничен крохотным экраном, находящимся перед ними. Появление технологий, которые соединяют в себе искусственный интеллект и виртуальную реальность, дает нам возможность исправить сложившуюся ситуацию, расширяя масштабы цифровых коммуникаций посредством нового поколения виртуальных сред для обеспечения социальных связей», — отметил также Прохоров. А в заявлении его компании говорится, что её цель заключается в достижении «цифрового бессмертия», пишет Forbes.



Стоит отметить, что из-за распространения коронавируса в этом году произошёл глобальный обвал концертной индустрии по всему миру. И хотя некоторые всё же предпринимали попытки проводить живые концерты с соблюдением социальной дистанции — от концертов для автомобилистов на открытом воздухе в Чикаго до шоу на севере Англии, где в целях обеспечения социальной дистанции зрителей разместили на 500 специально возведенных металлических платформах, — однако подавляющее большинство живых концертов было перенесено на неопределённое будущее. По данным американского журнала Pollstar, если ситуация не улучшится, то в этом году индустрия живых концертов может потерять около $8,9 млрд, говорится в статье.



Пандемия повлияла и на планируемые сроки запуска платформы Sensorium Galaxy, которой пришлось смириться с некоторыми задержками в процессе разработки. «Тем не менее, все наши партнерства остаются в силе, и известные артисты продолжают участвовать в проекте», — заявил представитель компании Матиас Лапушин в интервью Forbes. По его словам, доступ к этой платформе, где пользователи также могут общаться и играть в игры, можно получить с помощью специальной гарнитуры и персонального компьютера.



Компания Sensorium была основана Прохоровым в 2018 году и зарегистрирована на Каймановых островах, однако у неё есть также офисы в Москве, Цюрихе и Лос-Анджелесе, сообщается в статье. На своей виртуальной платформе Sensorium использует инструменты для 3D-моделирования, созданные компанией Epic Games — разработчиком популярной игры Fortnite. Кроме того, она владеет 27% акций технологической компании из Лос-Анджелеса Redpill VR, которая тоже использует технологии виртуальной реальности для проведения развлекательных мероприятий, пишет Forbes.



«На первый взгляд, Прохоров не похож на инвестора, вкладывающего средства в компанию, специализирующуюся на развлечениях в виртуальной реальности», — говорится в статье. Он заработал своё состояние в период приватизации российских государственных предприятий начала 1990-х годов, когда вместе с олигархом Владимиром Потаниным основал Онэксим-банк, а позднее получил контроль над «Норильским никелем». После продажи этого предприятия в 2008 году Прохоров попал в список самых богатых людей по версии Forbes, а его состояние оценивалось в $19,5 млрд. В настоящее время, по оценкам Forbes, состояние Прохорова составляет около $11,4 млрд.



Однако он «отличается от других олигархов», подчёркивается в статье: «Известно, что Прохоров часто летает на испанский остров Ибица, пользующийся популярностью благодаря своим клубам. Возможно, именно поэтому одним из первых контентных партнеров проекта Sensorium Galaxy стал Янн Писсенем — ди-джей, владеющий двумя ночными клубами на этом острове».

Как пояснил Прохоров, он сам он не является активным пользователем VR-продуктов, но его привлекает их огромный потенциал. «Виртуальные миры — это часть эволюции человеческой коммуникации. Это естественный процесс, и люди не должны его бояться. В виртуальной галактике единственное ограничение — это ваше воображение», — отметил российский олигарх в своём комментарии для Forbes.