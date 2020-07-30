Business Insider: всё становится нестабильным и странным — Маск опасается, что искусственный интеллект превзойдёт человека

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск уже много лет бьёт тревогу по поводу потенциальной опасности со стороны искусственного интеллекта (ИИ), пишет Business Insider.

Ещё в 2016 году миллиардер заявил, что люди могут стать аналогом «домашних котов» для новых ИИ-повелителей.

С тех пор он неоднократно призывал к регулированию ИИ-технологий, а также к осторожности по отношению к ним.

Но из всех находящихся сейчас в работе проектов по искусственному интеллекту Маска больше всего тревожит DeepMind компании Google.

«Создаваемый ими ИИ по своей природе способен разгромить любого человека в любой игре, — заявил недавно Маск в интервью The New York Times. — Я имею в виду, что это, по сути, сюжетная линия фильма «Военные игры».

Как напоминает издание, в этой киноленте молодой хакер, которого играет Мэттью Бродерик, подсоединяется к контролируемому искусственным интеллектом суперкомпьютеру, который обучен проводить моделирование военных действий.

Когда хакер пытается сыграть в игру под названием Global Thermonuclear War (Глобальная термоядерная война. — ИноТВ), ИИ убеждает официальных лиц правительства в неминуемости ядерной атаки со стороны СССР.

Фильм 1983 года стал прямым отражением событий того времени, когда в США всё ещё существовали страхи как по поводу возможной ядерной войны с Советским Союзом, так и по поводу всё более совершенных технологий.

Но, сравнивая DeepMind с «Военными играми», Маск говорил не только о старых фильмах, отмечается в статье. По его словам, ИИ может превзойти человеческий интеллект в ближайшие пять лет, даже если мы не увидим его влияние немедленно.

«Это не означает, что через пять лет всё пойдёт к чёрту, — подчеркнул Маск. — Это просто означает, что всё становится нестабильным или странным».

Как напоминает издание, по имеющейся информации, Маск был одним из первых инвесторов DeepMind, который был продан Google в 2014 году за $500 млн. В интервью 2017 года он сказал, что пошёл на этот шаг, чтобы следить за бурным развитием ИИ, а не ради дохода от инвестиций.