Экс-президент Украины Пётр Порошенко обвинил своего преемника Владимира Зеленского в том, что он и его команда привели к «застою в минском процессе», сообщает Frankfurter Allgemeine. И виной тому отсутствие у них чёткого плана. Сам же он предлагает организовать миротворческую миссию ООН на востоке Украины для того, чтобы сдержать «ползучую аннексию» региона. При этом главе Кремля Владимиру Путину это позволит «сохранить лицо», уверен Порошенко.

При посредничестве ОБСЕ Москва и Киев договорились заключить длительное перемирие на востоке Украины, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского это соглашение назвали «прорывом в минском процессе». Однако это не новое перемирие, а скорее попытка с помощью «дополнительных мер» продлить прежнее, которое постоянно нарушается, отмечает немецкое издание.

С понедельника в регионе будет действовать «полный и всеобъемлющий режим прекращения огня», заявили в Киеве. В рамках дополнительных мер на линии разграничения будут запрещены использование огнестрельного оружия, беспилотных устройств, организация саботажа или наступательных действий, а также размещение тяжёлого вооружения в жилых районах.

В случае нарушений условий перемирия о них необходимо будет проинформировать трёхстороннюю контактную группу. После разбирательств будут применены «дисциплинарные меры». Было согласовано, что этот механизм должен быть задействован до того, как будет открыт «ответный огонь». При этом отвечать на стрельбу можно только по приказу главнокомандующего. Отдача «тайных приказов» запрещена. Эти меры позволят обеспечить большую прозрачность и подотчётность в гибридном конфликте.

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко выступил с критикой в адрес своего преемника Владимира Зеленского. По его словам, команда нового главы государства «привела к застою в мирном процессе», потому что у неё нет чёткого плана. «Неотъемлемой частью» этого плана должна стать миротворческая миссия ООН на востоке Украины, настаивает он. Главенствующим должен быть принцип «безопасность прежде всего», подчеркнул экс-президент.

Он напомнил, что идея организовать такую миссию закреплена в коалиционном договоре немецкого правительства. По его словам, эта стратегия выгодна и главе Кремля Владимиру Путину, так как позволит ему «сохранить лицо». Сейчас же Россия, раздавая паспорта жителям востока Украины, осуществляет «ползучую аннексию региона», заявил Порошенко.