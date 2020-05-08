BI: таких не берут в солдаты — армия США отказывается призывать на службу лиц с подтверждённым коронавирусом

Управление США по приёму и оформлению на военную службу предписывает не принимать в ряды вооружённых сил рекрутов, у которых подтвердился коронавирус, причём запрет касается даже тех людей, которые уже поправились, пишет Business Insider. Как отмечает портал, у желающих записаться в армию будут проверять температуру; им также будет нужно ответить на вопросы о симптомах и контактах с потенциальными носителями вируса.
Управление США по приёму и оформлению на военную службу разослало в свои подразделения служебную записку с указанием не вербовать лиц, у которых подтвердился COVID-19, — причём это касается даже тех, кто уже поправился, пишет Business Insider.
Данная докладная записка разошлась по соцсетям с того момента, как о ней стало известно в среду. Представитель Пентагона Джессика Максвелл подтвердила, что этот документ настоящий.
По данным The Military Times, у всех новых рекрутов будут измерять температуру, после чего они будут должны ответить на вопросы о симптомах и потенциальных контактах с лицами, которые могли подхватить коронавирус.
Во время предварительного осмотра «история подтверждённого COVID-19 должна аннотироваться: «рассматривается как непригодный к службе» — и прикрепляться к их медицинскому заключению.
В документе также говорится, что во время проведения анамнеза «история заболевания COVID-19, подтверждённая либо лабораторным тестом, либо клиническим диагнозом, — это причина для признания постоянно непригодным» к военной службе.
При этом на данный момент неясно, будет ли диагноз COVID-19 рассматриваться как причина для признания новых рекрутов непригодными навсегда. Представители военного управления давать комментарии отказались.
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