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WSJ: власти США на случай худшего сценария заказали ещё 100 тыс. мешков для тел

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Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США заказало дополнительную партию мешков для человеческих останков в количестве 100 тыс. штук, сообщает The Wall Street Journal. На данный момент погибших от коронавируса в Америке около 60 тыс. человек, но правительство готовится и к худшему сценарию развития пандемии.
WSJ: власти США на случай худшего сценария заказали ещё 100 тыс. мешков для тел
Reuters

Власти США разместили заказ на 100 тыс. дополнительных мешков для тел, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания,  так правительство готовится к худшему сценарию развития коронавируской эпидемии.

Стоимость этого госзаказа — $5,1 млн. Поставить их в итоге должна небольшая компания из Калифорнии к 4 мая. Вопросом занимается Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, оно теперь координирует меры против распространения коронавируса в США и занимается закупками всего, что с этим связано.

До этого данное агентство просило ещё 100 тыс. мешков для человеческих останков у Министерства обороны. Они были распределены по горячим зонам в зависимости от уровня смертности и запросов властей.

К этому времени около 60 тыс. человек умерли в США от коронавируса. При этом ещё в понедельник президент Дональд Трамп говорил, что, по его ожиданиям, всего в США может погибнуть от 60 до 70 тыс. человек.

В то же время в некоторых штатах стали снова открываться предприятия, напоминает The Wall Street Journal.

 

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