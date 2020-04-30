WSJ: власти США на случай худшего сценария заказали ещё 100 тыс. мешков для тел

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США заказало дополнительную партию мешков для человеческих останков в количестве 100 тыс. штук, сообщает The Wall Street Journal. На данный момент погибших от коронавируса в Америке около 60 тыс. человек, но правительство готовится и к худшему сценарию развития пандемии.

Власти США разместили заказ на 100 тыс. дополнительных мешков для тел, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, так правительство готовится к худшему сценарию развития коронавируской эпидемии.



Стоимость этого госзаказа — $5,1 млн. Поставить их в итоге должна небольшая компания из Калифорнии к 4 мая. Вопросом занимается Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, оно теперь координирует меры против распространения коронавируса в США и занимается закупками всего, что с этим связано.



До этого данное агентство просило ещё 100 тыс. мешков для человеческих останков у Министерства обороны. Они были распределены по горячим зонам в зависимости от уровня смертности и запросов властей.



К этому времени около 60 тыс. человек умерли в США от коронавируса. При этом ещё в понедельник президент Дональд Трамп говорил, что, по его ожиданиям, всего в США может погибнуть от 60 до 70 тыс. человек.



В то же время в некоторых штатах стали снова открываться предприятия, напоминает The Wall Street Journal.



