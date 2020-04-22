NI: отказ от Договора по открытому небу станет для Трампа ошибкой

Дональд Трамп рассматривает возможность выхода США из Договора по открытому небу — одного из немногочисленных соглашений, которые ещё действуют между Россией и США в военной сфере. Однако автор статьи в National Interest настаивает, что ущерб от такого решения будет значительно больше, чем возможная выгода, и призывает Трампа крепко задуматься об этом.

Через десять месяцев истекает срок действия Договора СНВ-III, но это не единственное русско-американское соглашение, которое сейчас под угрозой, отмечает автор статьи в National Interest Дэниэл ДеПетрис. Американская администрация рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и прежде чем это сделать, автор статьи призывает Дональда Трампа крепко задуматься, как будет выглядеть мир без этого соглашения. По его словам, риски сильно превосходят вероятную выгоду.

Изначально этот договор предложил американский президент Эйзенхауэр ещё в 1955 году, чтобы укрепить доверие между США и СССР. Но подписали его только при Буше-старшем, когда в Европе происходили значительные сдвиги. И по сути своей это взаимовыгодное соглашение для всех участников, уверен автор статьи. Для США эта программа была крайне полезна: за первые 15 лет американцы совершили 196 наблюдательных полётов над территориями России и Белоруссии — это более чем в два с половиной раза больше, чем полёты русских и белорусских самолётов над США.

Автор статьи признаёт, что с применением договора были некоторые проблемы. Так, Россия ввела ограничения на полёты над Калининградом, а США в ответ — над Гавайями, где сосредоточен американский Тихоокеанский флот, а также над зоной на Аляске, где установлены системы ПРО. И эту меру автор статьи считает справедливой, однако он против полного разрыва Договора.

В случае взаимного выхода России из договора Вашингтон не сможет получать информацию о стратегических вооружениях России, самолётах, ракетных базах и запасах вооружений. Для этих целей спутникового наблюдения будет недостаточно. Политолог сравнивает отказ от договора со связанными руками и предупреждает, что если США выйдут, то и Россию там тоже ничего не будет держать.

В итоге сейчас американские власти могут принять «недальновидное» решение, рассчитывая, что оно заставит Россию сесть за стол переговоров, либо «увидеть более широкую картину» и работать с Москвой над взаимными претензиями. А сохранить прозрачность в военном деле и стратегическую предсказуемость в действиях ядерных сверхдержав — в этом и состоит ключевой интерес США, особенно сейчас, когда отношения между Москвой и Вашингтоном не самые лучшие, пишет автор статьи в National Interest.