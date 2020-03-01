Bild: Великобритания собирается «показать зубы» на переговорах с ЕС

Великобритания грозит срывом переговоров о соглашении с ЕС и выдвигает Брюсселю жёсткие требования, пишет Bild. Как отмечает издание, причина заключается в том, что Борис Джонсон всеми силами хочет избежать продления переходной фазы на два года: такой исход возможен, в случае если Великобритании и ЕС не удастся составить соглашение до конца декабря.

В понедельник в Брюсселе должны начаться переговоры о будущих отношениях между ЕС и Великобританией, сообщает Bild. Как отмечает издание, Лондон уже пригрозил прервать переговорный процесс, в случае если соглашение не будет вырисовываться к июню.

Как пишет Bild, причина заключается в том, что если до конца декабря ЕС и Великобритания не заключат соглашения, переходная фаза может быть продлена на два года, однако британский премьер Борис Джонсон хочет избежать этого, поскольку в противном случае он не сдержит обещания, данного своим избирателям. Если же переговоры полностью провалятся, то по окончании переходной фазы 31 декабря 2020 года вновь возникнет угроза «жёсткого» брексита, который может оказаться фатальным для экономики.

Издание отмечает, что Джонсон идёт на эскалацию не только на словах, о чём свидетельствует подготовленный Лондоном документ для переговоров. В нём Великобритания требует полной свободы без каких-либо обязательств.

В частности, Лондон требует заключить «односторонний» договор о свободной торговле, который предоставил бы Великобритании доступ к европейскому рынку без таможни, пошлин и прочих ограничений. Кроме того, Великобритания отказывается приспосабливать свои законы к стандартам ЕС. Ещё один важный пункт — доступ к британским рыбным угодьям: Брюссель хочет включить рыбную отрасль в договор о свободной торговле, однако Лондон намерен каждый год заново определять характер доступа к своим водам. Более того, Великобритания настаивает на независимости своих судов.