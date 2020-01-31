От очереди в кассу до оплаты лицом — Le Monde проследила, как Москва стала ультрасовременным городом

За последние 10 лет Москва совершила огромный скачок в развитии технологий и доступности сервисов, пишет корреспондент Le Monde. По его словам, сегодня в российской столице в удалённом формате можно получить массу услуг: от оплаты коммунальных платежей до отслеживания, чем питался ребёнок в школе, не говоря об оплате поездки в метро с помощью технологии распознавания лиц, которая вот-вот станет общедоступной.

Ещё недавно в Москве, чтобы купить билет на поезд, нужно было отстоять в очереди на вокзале целый час, вспоминает корреспондент Le Monde. Прошло 10 лет, и сегодня Москва стала «ультрасовременным мегаполисом, в котором жители управляют своей жизнью через смартфоны», пишет он.



Журналист пообщался с руководителем международных программ Агентства инноваций Москвы Кириллом Ильницким, который признался, что раньше сам считал Москву «грязным, враждебным, изнуряющим» городом и никогда не хотел здесь жить. Сейчас же он ездит на работу на велосипеде, управляет всей жизнью через телефон и не посещал банк шесть лет — тогда как ему пришлось трижды летать в Италию, чтобы закрыть там свой старый счёт.



Как отмечает автор статьи, Москва совершила огромный скачок. И это признали и в международном сообществе: в 2018 году в исследовании ООН, посвящённом электронному правительству на местном уровне, Москва занимала первое место, обогнав и Кейптаун, и Таллин, и Лондон, и Париж.



Так, сегодня телефоном, часами или даже специальным кольцом можно оплатить проезд в московском метро, а скоро это будет доступно и через систему распознавания лиц. Главные для москвичей сервисы собраны в приложениях Mos.ru и «Госуслуги», где люди могут и запросить административные документы, и подать налоги, и заплатить за коммунальные услуги, паркинг, штрафы, и записаться к врачу.



Отдельно автор статьи говорит об «империи «Яндекс», где можно перевести деньги, заказать еду, такси, арендовать машину, отследить движение общественного транспорта. В результате, по его словам, 99% москвичей пользуются этими услугами. Сюда прибавляется и приложение для родителей школьников, где можно и школьную программу изменить, и питание ребёнка в столовой отследить.



Символом этой модернизации автор статьи называет новые многофункциональные центры, где люди могут обратиться в одном месте в разные административные службы. Все эти новации, по словам журналиста, призваны были бороться с коррупцией, но «Москва — это не вся Россия». Так, в Москве на обустройство за последние девять лет потратили €24 млрд, а это почти столько же, сколько во всех остальных городах России, вместе взятых.



Инициатива исходит от мэра Сергея Собянина, который хочет стать великим преобразователем Москвы. Он же стал инициатором программы «Умный город», которую, в том числе, критикуют за большой бюджет.



Ряд услуг ещё не попал под действие инноваций, отмечает автор статьи и приводит в пример почту. К тому же, хотя администрация и уверяет, что защищает собираемые данные, у людей всё же есть беспокойство, особенно в отношении технологии распознавания лиц. Пока эти камеры, установленные на турникетах метро, работают на распознавание разыскиваемых людей, но когда они станут средством оплаты, то будут узнавать всех москвичей, отмечает корреспондент Le Monde.