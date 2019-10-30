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Euronews: палата представителей конгресса США проголосовала за признание геноцида армян
Впервые за последние десятилетия в США дошла до голосования резолюция о геноциде армян в Османской империи. Палата представителей признала геноцид и призвала доносить до американцев больше информации об этих трагических событиях. В ответ МИД Турции назвал это «ничтожной и пустой местью» за турецкую военную операцию в Сирии, передаёт Euronews.

Палата представителей США признала геноцид армян в Османской империи. В резолюции подчёркивается важность почитания памяти жертв резни 1915 года. За прошедшие десятилетия, как отмечает ТАСС, это первая такая резолюция, которая дошла до голосования всей палаты.

Началом геноцида армян называют 24 апреля 1915-го — в этот день начались массовые аресты и убийства представителей армянской элиты в Константинополе. Последующие месяцы были отмечены резнёй в Западной Армении и других регионах, которую завершила массовая депортация в июне 1915-го. По оценкам историков, в период с 1915-го по 1923-й были убиты более полутора миллионов армян.

Турция выступает категорически против признания этих событий геноцидом. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал резолюцию палаты представителей «ничтожной и пустой местью» за военную операцию Анкары на севере Сирии в условиях охлаждения отношений с Вашингтоном.

Дата выхода в эфир 29 октября 2019 года.

 

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