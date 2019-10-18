Euronews: каждый пятый житель ЕС находится на грани бедности и социальной изоляции

Как свидетельствует исследование Евростата, каждый пятый европеец рискует попасть в число бедняков или оказаться в социальной изоляции. При этом в число стран ЕС с наихудшими показателями попали также Латвия и Литва, передаёт Euronews. По мере ослабления мирового экономического роста странам с буксующей экономикой будет всё сложнее выбираться из нищеты, а напряжённость в сфере торговли ещё больше усугубляет ситуацию, предупреждают эксперты.
Каждый пятый европеец, или 109 миллионов человек, по данным Евростата, рискуют оказаться в социальной изоляции или в числе бедняков. Речь идёт о соответствии, как минимум, одному из трёх критериев: низкий уровень доходов, тяжёлые материальные лишения или проживание в домохозяйстве с низкой занятостью.
Женщины в этом плане оказались более уязвимыми. Европейское статистическое агентство обнародовало результаты исследования в преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты. В докладе подчёркивается, что в каждой стране ЕС свои масштабы проблемы.
Каждый четвёртый европеец подвергается риску бедности в семи государствах сообщества. Первые три строчки в этом списке занимают Болгария, Румыния и Греция. Далее следуют Латвия, Литва, Италия и Испания.
Каждый 17-й житель Евросоюза находится в тяжёлом материальном положении. Попавшие в эту категорию европейцы не могут вовремя или вообще оплачивать счета за квартиру, электричество и газ, поддерживать в доме тепло, не говоря уже о том, чтобы провести недельный отпуск вдали от своего места жительства.
Тревожная статистика по ЕС опубликована всего несколько дней спустя после присуждения Нобелевской премии по экономике. Именно за «экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности» престижной награды удостоились французский экономист Эстер Дюфло, а также американские учёные Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер.
С ослаблением мирового экономического роста развивающимся странам, указывают эксперты, будет сложнее выбираться из нищеты. Напряжённость в сфере торговли усугубляет ситуацию.
По словам главы МВФ, необходимо извлекать пользу от торговых отношений, поскольку торговля важна для роста экономики, рынка труда и снижения уровня бедности. Стабильные доходы от торговли и экспорта улучшают финансовое положение стран. Это позволяет вкладывать средства в развитие инфраструктуры и создание рабочих мест, что крайне важно для искоренения нищеты.
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