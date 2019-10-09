Times: Ближний Восток на пороге новой «арабской весны»

После победы над ИГИЛ исчезла цель, ради которой народы и страны Ближнего Востока забыли давние разногласия, и в регионе снова воцарил хаос, передаёт The Times. Борьба с джихадистами стала удобным оправданием для диктаторов, взявших власть в свои руки после Арабской весны 2011 года, однако теперь в Ираке и Египте растёт волна недовольства коррупционными правительствами, которые ничего не делают для восстановления государств.

Пока Запад с его тающим числом сторонников на Ближнем Востоке был сосредоточен на борьбе с джихадистами «Исламского государства»*, ему удавалось поддерживать хрупкое согласие, однако теперь, когда халифат разбит, «весь ад рвётся на свободу», пишет The Times. Во многом это объясняется неприятными компромиссами, на которые пришлось идти для разгрома такого изворотливого врага. Так, в Сирии США (под управлением Барака Обамы и Дональда Трампа) записали курдов в свою пехоту и были готовы рисковать их жизнями, зная, что многие из них — не просто ожесточившиеся солдаты: одна из группировок оказалась связана с сепаратистской Рабочей партией Курдистана, мешавшей Турции более 40 лет. Теперь к тому же турецкая армия с благословения Трампа займёт часть «самой спорной территории на одном из самых кровавых поле боя в мире» и скоро столкнётся с многочисленными вооружёнными отрядами, которые когда-то считали себя сторонниками США и её союзников НАТО. Более того, курды охраняют тысячи пленных джихадистов, которых никто не хочет содержать.

И, однако же, на Ближнем Востоке всё ещё более запутанно. Для многих диктаторов ИГИЛ со всей своей жестокостью был «чем-то вроде подарка», считает британское издание. Ещё до того, как население успело вдохнуть чистый воздух Арабской весны 2011 года, власть в Египте и Ираке после свержения жестоких лидеров захватили ещё более жестокие, провозгласив себя гарантом стабильности в море хаоса. Тогда ИГ и «Аль-Каида»** были реальной опасностью, однако теперь, когда боевики «Исламское государство» либо в бегах, либо схвачены, стало сложнее оправдывать диктатуру.

Поэтому средний класс и предприниматели, которых оттеснили эгоистичные военные, поборники диктатуры и пропагандисты, объединились со студентами и рабочими в требованиях полной реорганизации руководства, которое им обежали восемь лет назад. В Египте протестующие возмущены видеозаписью из сети, где утверждается, что президент и бывший генерал Абдель-Фаттах Халил Ас-Сиси растрачивает миллионы долларов на строительство дворцов. В то же время армия, которая следит за строительством новых городов в рамках предполагаемой национальной модернизации, объявленной Сиси, кладёт выделенные средства себе в карман. При этом, как отмечает The Times, количество живущих за чертой бедности египтян увеличилось с 25,2% в 2010 году до 32,5% в этом. Частным предпринимателям не дают развернуться, научное сообщество заставляют молчать. Бедные семьи возмущены отменой льгот на рис и пасту, в то время как генералы и их отпрыски живут на широкую ногу. В 2011 года жители хотели не этого, и теперь, по словам правозащитника Мохамеда Зари, Египет вскипает.

Как рассказывает британское издание, во время протестов в сентябре задержали тысячи человек, многих из которых содержат в государственных лагерях, разбросанных вокруг Каира, потому что обычные тюрьмы переполнены. Сиси боится, что социальные сети могут настроить большинство население против него: в прошлом месяце хэштег #That’s_enough_Sisi в один день использовали больше миллиона человек. Президент Египта боится, что недовольство от студентов распространится на заводы, из городов — в деревни, а страх не толкает на реформы.

Запрещённая теперь группа «Братьев-мусульман»*** хотя бы понимала, чем вредит политике пропасть между бедными и богатыми. Сиси не проявляет подобной проницательности, и однажды это может привести к его краху.

Протесты в Ираке в этом месяце подавили с ещё большей жестокостью: только на этой неделе полиция убила более 100 человек и ранила более 2 тыс. Корень недовольства такой же, как в Египте: хотя главные битвы против ИГИЛ закончились, а нефть приносит больше денег, власть недостаточно вкладывает в создание рабочих мест для молодёжи или улучшение сферы услуг. Генерала Абделя-Вахаба Аль-Саади, известного своим победам над ИГ в Мосуле и Эль-Фаллудже, разжаловали и вынудили уволиться. Он стал живым примером для протестующих благодаря репутации непримиримого критика коррупции, а также благодаря отказу подчиниться многочисленным военным шиитским формированиям в составе так называемой Силы народной мобилизации, которые поддерживает Иран. Как полагает британская газета, здесь речь идёт не о межрелигиозном бунте, а о том, как политики назначают себя на хлебные должности, а также о политизации офицерского состава.

По всему региону диктаторские режимы объявили охоту за проигравшими, и, как всегда, Турция, Катар и «Братья-мусульмане» находятся среди подозреваемых. Однако, подчёркивает The Times, в подавляющем большинстве проблемы возникают внутри государства, а решения правительства по большей части жестокие — так же, или даже хуже, чем раньше. Так что те же страны, которые сейчас празднуют победу над ИГИЛ, из-за плохой работы правительства могут в то же время создавать условия для второго «Исламского государства», потому что вместо авторитетных государственных институтов слишком много политиков строят дворцы. Главная их задача, которую им, по мнению издания, предстоит решить — как создать такое политическое устройство, чей авторитет будет поддерживаться простым чувством гражданской принадлежности. Пока главы государств это не осознают, они продолжат править слабыми, нестабильными странами, которые ввязываются в конфликты. А если Трамп своим решением вывести войска из Сирии хочет показать серьёзность своего намерения покончить с «бесконечными войнами», ему следует понимать, что они будут идти и без участия Америки, а однажды снова затронут США и их союзников.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

* *«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

***«Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.