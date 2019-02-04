Швейцарское издание «свергло» Меркель, перенеся венесуэльские беспорядки в Германию

Канцлер Германии Ангела Меркель активно вмешивается в события в Венесуэле, требуя проведения новых президентских выборов, пишет Schweizer Morgenpost. По её словам, «народ Венесуэлы должен отстаивать свои интересы». А какой бы финал ждал её, если бы «венесуэльский сценарий» произошёл в Германии, задаётся вопросом автор статьи и предлагает результаты своего мысленного эксперимента.

Чтобы в более простой форме донести до своих читателей суть политического кризиса в Венесуэле швейцарское издание Schweizer Morgenpost написало шутливую статью-розыгрыш, в которой схожие события разворачиваются в Германии.

«В воскресенье, после того как режим Меркель довёл страну до политического и экономического кризиса, спровоцировал стремительный рост бедности и подписанием миграционного пакта нарушил конституционный порядок, согласно которому вся власть исходит от народа, Александр Гауланд (глава партии «Альтернатива для Германии». — прим. ИноТВ) принял присягу перед рейхстагом. Алиса Вайдель, лидер оппозиции и сопредседатель фракции АдГ в бундестаге, заняла пост вице-канцлера», — описывает издание то, как события могли бы развиваться в Германии.

«Глава АдГ заявил, что он действуют в соответствии с 20 статьёй конституции пунктом 4, в котором говорится, что у немцев есть право на восстание против любого, кто попытается нарушить конституционный порядок, если других выходов из ситуации нет».

«Гауланд объявил, что Ангела Меркель больше не занимает свой пост. Правительство, общественные службы, полиция и бундесвер продолжают нормально функционировать, и Ангела Меркель продолжает как обычно работать в ведомстве канцлера, но так как Китай, Иран, а также Россия признали Александра Гауланда, теперь он считается легитимным канцлером Германии».

«Это статья, конечно же, — полный абсурд, — признаёт автор. — Фейк и первоапрельская шутка!». Но «два дня назад Ангела Меркель призвала провести в Венесуэле новые президентские выборы и подчеркнула, что народ Венесуэлы должен отстаивать свои интересы». «Правда непонятно, считает ли она, что немцы должны поступать также», — иронизирует автор статьи.