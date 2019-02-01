Foreign Policy: «не доверяйте гринго» — ставя на Гуаидо, Вашингтон сильно рискует

Мало что может скомпрометировать политического лидера в Латинской Америке сильнее, чем поддержка США — жители региона слишком хорошо помнят свою историю и не доверяют Вашингтону, пишет политолог Линдси О'Рурк в Foreign Policy. Так что, совмещая свои усилия во имя смены режима, и лидер венесуэльской оппозиции, и Америка идут на значительный риск, который может обернуться очередным сложным конфликтом.

Когда-то Венесуэла была одной из старейших латиноамериканских демократий, но годы неэффективного управления экономикой, коррупции и растущих авторитарных аппетитов президента Николаса Мадуро погрузили страну в кризис, пишет доцент политологии Бостонского колледжа Линдси О'Рурк в своей статье для Foreign Policy.

Сегодня венесуэльский боливар, национальная валюта, почти полностью обесценился, в прошлом году гиперинфляция составила 1 300 000%. По стране расползается голод. Те, кто мог, уже бежали в соседние государства. И из-за волны мигрантов сразу в нескольких странах Латинской Америки начался гуманитарный кризис. 23 января президент США Дональд Трамп заявил, что, если Мадуро решит использовать силу, чтобы подавить протесты, то в качестве ответа Вашингтон, поддержавший оппозицию, будет рассматривать «все возможные опции».

Но автор статьи предупреждает: перспективы смены режима в Венесуэле, особенно по инициативе США, выглядят достаточно рискованно. Несмотря на то, что более 20 стран последовали примеру Вашингтона и признали временным президентом лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, протестующим стоит проявить осторожность.

Как сообщили некоторые СМИ, прежде чем объявить себя президентом, Гуаидо скоординировал свои действия с США. Это якобы часть плана Вашингтона и его «союзников в Латинской Америке», целью которых является свержение Мадуро. Похоже, что администрация Дональда Трампа уже какое-то время двигалась в направлении смены режима в Каракасе. Ещё в августе 2017 года президент упомянул о «военной опции» в отношении Венесуэлы. А в 2018 году газеты писали о том, что действующая администрация встречалась с недовольными военными лидерами страны для подготовки потенциального переворота. И хотя Вашингтон в итоге решил не поддерживать заговорщиков, Мадуро до сих пор ему это припоминает и обвиняет во всех политических бедах Венесуэлы, пишет аналитик.

И здесь, по мнению О'Рурк, явно прослеживается опасность слишком размытых выражений администрации Трампа в отношении политики смены режимов. Возможно, Вашингтон и видит в ней единственно верный ответ на гуманитарный кризис в Венесуэле, но из-за противоречивых заявлений президента многие в регионе сомневаются в благих намерениях США.

На прошлой неделе Мадуро предупредил венесуэльцев: «Не доверяйте гринго». И неудивительно, латиноамериканцы вряд ли забыли американскую «дипломатию канонерок» в начале XX века, когда с помощью военных кораблей США захватили контроль над большей частью региона.

Если обратиться к самой политике смены режимов, то, как ясно показывает история, она практически никогда не заканчивалась успехом для страны, являвшейся её целью, напоминает аналитик. В конце концов государство, в котором открыто или тайно была свергнута неугодная США власть, скорее всего ждёт гражданская война.

И тем не менее, какой бы неэффективной ни казалась политика смены режима, США всё равно упорно к ней прибегают. Только после окончания Второй мировой войны вместо канонерок Америка окончательно перешла на скрытые действия, которые успешно опробовала на 10 латиноамериканских странах. Даже предшественник Мадуро Уго Чавес, которому тоже довелось столкнуться с переворотом (правда, провалившимся), был уверен, что это было дело рук американцев (рассекреченные сегодня документы, по словам автора статьи, эту версию не подтверждают).

В любом случае ясно, что венесуэльцы с подозрением относятся к США. Поэтому признание лидерства Гуаидо администрацией Трампа — «палка о двух концах». С одной стороны, это может повысить авторитет оппозиционера в глазах американских союзников, но с другой — сами венесуэльцы могут решить, что именно руками Гуаидо Вашингтон решил вмешаться в дела страны.

Кроме того, как отмечает О'Рурк, признание оппозиционного лидера мало что меняет в общей картине. То, что США хотят смещения Мадуро, — известный факт. Так что их поддержка Гуаидо вряд ли спровоцирует существенный сдвиг в установившейся в Венесуэле расстановке внутренних сил. Похожая ситуация наблюдается и на международной арене, где у Мадуро есть свои сторонники, преимущественно в лице России и Китая.

Чтобы подтвердить, что американская поддержка оппозиции другого государства редко заканчивается чем-то хорошим, даже не нужно ходить далеко за примерами. Достаточно вспомнить Ливию или Сирию. В случае с Венесуэлой Гуаидо заявил, что ему нужна поддержка трёх групп: народа, международного сообщества и армии. Из всех трёх, пожалуй, важнее всего поддержка армии, но её, к несчастью для оппозиционера, труднее всего добиться, рассуждает политолог.

Высокопоставленные военачальники чувствуют, что их позиции тесно связаны с действующим правительством — они слишком сильно завязли в существующей системе, а при новых властях кому-то вполне могут грозить обвинения в коррупции, нарушении прав человека и торговле наркотиками. И хотя простые военнослужащие скорее симпатизируют Гуаидо, при всём желании им очень непросто координироваться.

Сегодня администрация Трампа идёт на риск: если режим Мадуро падёт и в стране воцарится демократия, то отношения с Каракасом улучшатся и Вашингтон может собой гордится. Но если Мадуро останется у власти, он может обвинить Вашингтон в причастности к государственному перевороту. Действующий венесуэльский президент в этом случае одержит идеологическую победу над Америкой и сможет полноправно называть Гуаидо «политической марионеткой» США.

Худший вариант развития событий: Вашингтону придётся лично вмешиваться в происходящее в Венесуэле, чтобы выбить режим Мадуро. А это грозит катастрофой. Мало кто в Венесуэле готов мириться с иностранным вмешательством, особенно со стороны США.

Глава комитета иностранных дел мексиканского сената Хектор Васконселос очень точно отметил: «Ничто не заставит усомниться в легитимности Хуана Гуаидо больше, чем поддержка, которую ему оказывают США. Мы в Латинской Америке, и Белый дом должен это понимать. … Подучите историю».