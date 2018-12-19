Foreign Policy: «GPS-войны» уже идут без объявления войны

Россия активно испытывает постановщики помех для системы GPS — а это значит, что в случае военного конфликта доступа к навигации лишатся не только страны НАТО, но и большинство гражданских пользователей этой системы, пишет в своей статье для Foreign Policy политолог Элизабет Бро. Как полагает аналитик, хотя военные уже разрабатывают навигационные приборы, устойчивые к помехам, рядовые граждане получат доступ к ним ещё не скоро — а значит им стоит привыкать обходиться без них.

Эта проблема впервые появилась во время российских учений «Запад-2017» в сентябре прошлого года, состоявшихся рядом с Прибалтикой — а затем повторилась в октябре нынешнего во время совместных учений стран НАТО «Единый трезубец» в Норвегии: и в том, и в другом случае в самых северных регионах Норвегии и Финляндии пропали сигналы GPS, пишет на страницах The Foreign Policy сотрудник Центра европейского политического анализа Элизабет Бро. Как поясняет Бро, гражданским самолётам тогда пришлось «лететь по приборам», а рядовых граждан стали подводить смартфоны.

Во время октябрьских манёвров НАТО норвежская авиакомпания Widerøe заявила о том, что потеряла GPS-сигналы своих самолётов, пролетающих над севером страны; одновременно государственная Служба воздушного сообщения Финляндии опубликовала аналогичное предупреждение в адрес авиакомпаний страны, отмечается в материале. Как полагает автор, и в той, и в другой стране кто-то «создавал помехи для систем GPS». Между тем, несколько месяцев назад аэропорт французского города Нант испытал похожие проблемы — без каких-либо признаков механической поломки отказала наземная система дифференциальных поправок, которая применяется для содействия пилотам при взлёте и посадке.

Тайна Нанта, впрочем, решилась довольно быстро: персонал аэропорта обнаружил в машине одного из пассажиров, припаркованной у эропорта, постановщик помех для GPS, и выяснилось, что мужчина забыл выключить устройство и отправился на свой межконтинентальный рейс, продолжает Бро. Между тем, перед Норвегией и Финляндией стоят куда более серьёзные вопросы, убеждена она. «То, что Россия не заботится о гражданской авиации на севере — это проблема», — цитирует автор министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена.

Как пишет Бро, созданием помех для навигационных инструментов противника занимаются вооружённые силы по всему миру, однако GPS по своей природе является особенно уязвимой системой, поскольку применяется как военными, так и гражданскими, а значит потенциально может не устоять даже перед действиями одного человека, как было в Нанте. И хотя одиночка, конечно, не сможет полностью прекратить работу целого аэропорта — у авиалиний есть резервные системы, а пилотов учат «летать по приборам», — постановщики помех всё же дёшевы и их нетрудно приобрести. «Создавать помехи — не слишком трудная задача, — цитирует автор президента международной организации операторов спутниковой связи Space Data Association. — Хотя космические корабли обычно хорошо защищены, глушить с близкого расстояния коммерческие GPS-сигналы можно».

Постановщики помех работают за счёт того, что «заваливают» приёмник «мусорными» сигналами и не дают ему таким образом принять настоящий сигнал, поясняет автор. Как подчёркивает эксперт, в интернет-магазинах можно всего за $10 приобрести постановщик помех, который будет глушить любые приёмники в радиусе нескольких метров. Большинство желающих приобрести такие устройства не хотят нанести ущерб окружающим и намереваются лишь, к примеру, обмануть своё начальство, однако в деле постановки помех никакой точности не существует — «если блокируешь одного, то блокируешь всех», пишет анилитик.

Безусловно, в случае войны возникнут проблемы гораздо серьёзнее, чем потеря возможности рассчитать время поездки на автомобиле, однако «глушение» GPS-сигналов всё-таки является крайне серьёзной угрозой само по себе. «Дестабилизация быта — ключевой элемент гибридной войны, — убеждена Бро. — Заставив общество постепенно прекратить всякое движение, или даже вызвав сбои в функционировании ежедневно необходимых служб вроде поставок питания, лекарств или топлива, а также доступа к СМИ и интернету, противник может значительно ослабить страну, не использовав ни единого солдата. А в последние годы оттачиванием таких приёмов занимался Кремль».

Разумеется, у вооружённых сил есть доступ к гораздо более мощным постановщикам помех, да и удивляться тому, что Россия испытывает пределы возможностей альянса, не стоит, ведь система GPS принадлежит американскому минобороны, признаёт автор. Между тем, у России имеется своя собственная спутниковая система навигации ГЛОНАСС, как имеются они у Китая («Бэйдоу») и Евросоюза («Галилео»).

«Это — часть более масштабного российского почерка по неуважению к нормам, — рассказал в беседе с Бро старший научный сотрудник Института международных дел Финляндии Чарли Салониус-Пастернак. — Конечно же, в целом предполагается, что во время войны всё будет уничтожаться, поэтому такие практики имеют смысл. Но другие страны обычно не делают это настолько неприкрыто». По некоторым данным, Россия не только «глушила» сигналы GPS в Норвегии и Балтийском море в сентябре прошлого года, но и регулярно это делает в Восточном Средиземноморье в рамках конфликта в Сирии, говорится в статье.

Уничтожение спутниковой навигационной системы противника во время вооружённого конфликта нанесёт его армии огромный ущерб, поскольку последней придётся полагаться исключительно на собственные инструменты — его военным кораблям станет гораздо труднее прокладывать точный маршрут, а его самолётам будет сложно определять, кто находится на земле, друг или враг, отмечает Бро. Однако учитывая распространённость GPS, такая атака создаст хаос не только для военных: грузовые корабли, перевозящие до 80% всех товаров, будут уплывать не туда или даже сталкиваться друг с другом, пилоты будут вынуждены сажать самолёты вручную, а большинство пользователей смартфонов окажутся «в ступоре», перечисляет эксперт. По этой причине постанова помех для сигналов GPS является вопросом национальной безопасности — тем паче, что по оценке отдельных экспертов, Россия блокирует сигналы GPS, чтобы повысить привлекательность ГЛОНАСС и вызвать у своих соседей сомнения насчёт США и американских технологий, подчёркивает она.

В довершение, противодействовать шагам России непросто — ведь Москва всегда сможет отвергнуть свою вину и переложить её на каких-нибудь «туристов», а получить конкретные доказательства её зловредной деятельности не так уж и просто, говорится в статье. Постановка помех в ответ также маловероятна; скорее Запад будет развивать новые системы, устойчивые к таким методам, убеждена автор. Так, учёные Центра холодной материи Имперского колледжа Лондона в этом месяце представили миру первую навигационную систему, устойчивую к любым помехам, под названием «квантовый акселерометр». Впрочем, гражданских лиц такие системы смогут защищать ещё не скоро — они разрабатываются для ядерных подлодок, иронизирует автор. «А вот всем остальным лучше всего будет просто смириться с тем фактом, что многие из нынешних удобств — это на самом деле роскошь, и научиться при нужде обходиться без них», — подытоживает она.