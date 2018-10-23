Telegraph: сближаясь с Москвой, Рим даёт ЕС новый повод для раздражения

Наблюдаемое в последнее время улучшение российско-итальянских отношений раздражает Европейский Союз, пишет The Daily Telegraph. Сближение двух стран лишь обостряет существующие противоречия между Римом и Брюсселем, которые уже не могут прийти к взаимопониманию по вопросам бюджета и миграционной политике, отмечает издание.

На этой неделе итальянский премьер-министр Джузеппе Конте прибудет в российскую столицу на встречу с Владимиром Путиным. Всё это происходит на фоне ещё более тесного сближение двух стран, которое тревожит союзников Рима и вызывает раздражение у Евросоюза, пишет The Daily Telegraph.

Между тем отношения Италии с Брюсселем вновь ухудшились из-за споров о бюджете на следующий год. Еврокомиссия критикует страну за большие траты, которые серьёзно отличаются от установлённых норм, отмечает издание.

Тем не менее, по-видимому, Рим не собирается сдавать назад. Накануне Конте заявил, что правительство проделало огромную работу при составлении бюджета и не в настроении идти на компромисс.

Его приезд в Москву произойдёт спустя неделя после визита Маттео Сальвини, министра внутренних дел Италии. Этот откровенный политик, «который с давних пор открыто симпатизирует Путину», предположил, что его страна воспользуется правом вето в ЕС, чтобы помешать продлению антироссийских санкций.

Во время поездки Сальвини признался, что в России он чувствует себя намного комфортнее, чем во многих европейских странах. Его ремарка вызвала критику со стороны лидера либеральной группы Европарламента Ги Верхофстадта, который посоветовал министру остаться в Москве, раз ему там так нравится. «Он (Сальвини. — ИноТВ) предаёт коллективные европейские интересы», — посетовал бельгийский политик в Twitter.

Италия «сочувствует» России уже на протяжении многих лет. Но эти симпатии заметно возросли при текущем популистском правительстве, в которое входят представители крайне правой «Лиги» Сальвини и выступающего против истеблишмента Движения пяти звёзд, подчёркивает издание.

Более того, бывший премьер-министр Сильвио Берлускони имеет довольно тесные отношения с Путиным. Лидеры обменивались «экстравагантными подарками». Однажды российский президент подарил Берлускони на день рождения двуспальную кровать. Тот не остался в долгу и в прошлом году преподнёс Путину пододеяльник, на котором было изображено рукопожатие двух политиков, напоминает The Daily Telegraph.

Сальвини, по-видимому, выводит это сближение на новый уровень, хотя обходится без подарков. Вскоре после того, как в июне итальянская коалиция принесла присягу, министр заявил, что у него «уважительные отношения» с президентом Путиным.

Однако за потеплением между двумя странами стоят не только личные симпатии, но торговля, энергетика и политика. Для Рима Россия — важный коммерческий партнёр, который закупает множество итальянских товаров. К примеру, только за прошлый год в страну было экспортировано из Италии шесть миллионов пар обуви на сумму €379 млн.

Итальянские компании жалуются, что после введения санкций они потеряли бизнес в миллиарды евро. Особенно серьёзный удар пришёлся на северные регионы, где проживают основные сторонники «Лиги».

В 2013 году товарооборот между Италией и Россией достигал €54 млрд., но в 2016-м он сократился до €20 млрд. Причиной тому стали не только санкции, но слабость рубля и падение цен на нефть, обращает внимание издание.

Традиционная теплота, которую Италия питает к Москве, также объясняется зависимость европейской страны от российских энергоносителей. Россия — крупнейший поставщик газа в Италию.

В то же время для евроскептика Сальвини угроза блокировать продление санкций — это способ

обострить его борьбу с ЕС. Он уже конфликтует с европейским блоком не только из-за бюджетных ограничений, но и миграционной политики.

«Вопрос санкций позволяет ему (Сальвини. — ИноТВ) превратить в оружие его перепалку с Брюсселем... Делая пророссийские заявления, он демонстрирует, что ведёт собственную внешнюю политику и позиционирует себя в качестве государственного деятеля, национального лидера», — считает представитель лондонского консалтингового агентства Teneo Intelligence Вольфганго Пикколи.

Возможно, стремление Рима сблизиться с Москвой доставляет дискомфорт его друзьям и союзникам, но эту позицию поддерживают многие простые жители Италии. В недавнем рейтинге мировых лидеров, проведённом в стране, Владимир Путин занял второе место, немного уступив немецкому канцлеру Ангеле Меркель, подчёркивает The Daily Telegraph.